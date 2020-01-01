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Частная охрана на Дону
    4 Июля 2016
Новости регионов. Челябинская область

Директора ЧОП "Питон" Игоря Калугина, который обвинялся в мошенничестве с бюджетными средствами, приговорили к штрафу в 250 тыс. руб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Калугин также проходит по делу о даче взятки бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову.

 

"Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства, так как Калугин признал свою вину. Ему назначено наказание по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.", - сказали там.

 

Центральный районный суд 5 февраля выдал УФСБ по Челябинской области разрешение на обыск ЧОП "Питон". Оперативно-следственные действия были связаны с масштабными проверками выполнения ЧОП госконтрактов. 5 апреля Калугин был арестован по обвинению в хищении денежных средств из бюджета Челябинской области, позднее отпущен из-под ареста.

 

Калугин также проходит по делу о даче взятки Сандакову. По версии следствия, в период 2013-2014 годов подозреваемый получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг на сумму не менее 1,3 млн руб. по охране его жилого дома и установке систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон". За это Сандаков способствовал в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (экс- губернатора региона Михаила Юревича - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для охранного предприятия.

 

Также в конце октября прошлого года в СМИ была распространена аудиозапись телефонного разговора бывшего замгубернатора региона Ивана Сеничева, на которой он нецензурно отозвался о своем регионе, а также угрожал закрыть ЧОП "Питон", с которым ранее был заключен госконтракт, если в распоряжение области не будут переданы два дорогих автомобиля.

 

Это произошло примерно через месяц после того, как Сеничев инициировал расторжение госконтракта с охранным предприятием. 31 декабря губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об увольнении Сеничева с должности своего заместителя по "инициативе работника".

 

Источник: ГардИнфо

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