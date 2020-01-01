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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    4 Июля 2016
Новости регионов. Красноярский край

Охрану железнодорожного вокзала станции Боготол (Ачинский район Красноярского края) на протяжении последних лет осуществляют частные охранные предприятия, в то время как данный объект в соответствии с требованиями закона подлежит исключительно государственной охране. Это было установлено ачинским транспортным прокурором в ходе проведенной проверки.

 

В целях защиты прав пассажиров на безопасные условия жизнедеятельности на объектах железнодорожной инфраструктуры транспортной прокуратурой в суд направлен иск к ОАО «Российские железные дороги» о запрете передачи данного объекта под охрану частным охранным предприятиям.

 

- Рассмотрев дело, Боготольский районный суд Красноярского края удовлетворил требования транспортной прокуратуры в полном объеме, запретив ОАО «РЖД» передавать вокзал под охрану частным охранным предприятиям, - сообщает пресс-служба Ачинской транспортной прокуратуры.

 

Источник: ГардИнфо

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