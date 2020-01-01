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Частная охрана на Дону
    4 Июля 2016
Новости регионов. Нижегородская область

Прокурор Автозаводского района Нижнего Новгорода возбудил административное дело в отношении руководителя ЧОП, которое осуществляло охрану тепловой электростанции. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

 

- Согласно законодательству, охрану подобных объектов могут осуществлять только государственные охранные предприятия, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Поэтому суд, рассмотрев дело, признал руководителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 3000 рублей.

 

Кроме того, прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании владельца электростанции расторгнуть договор с ЧОП и заключить его с органами государственной охраны. Иск находится на рассмотрении.

 

Источник: ГардИнфо

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