Прокурор Автозаводского района Нижнего Новгорода возбудил административное дело в отношении руководителя ЧОП, которое осуществляло охрану тепловой электростанции. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

- Согласно законодательству, охрану подобных объектов могут осуществлять только государственные охранные предприятия, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Поэтому суд, рассмотрев дело, признал руководителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 3000 рублей.

Кроме того, прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании владельца электростанции расторгнуть договор с ЧОП и заключить его с органами государственной охраны. Иск находится на рассмотрении.

Источник: ГардИнфо