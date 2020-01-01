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Частная охрана на Дону
    18 Июля 2016
Анализ результатов аттестационных процедур за I полугодие 2016

В разделах "Периодическая проверка" и "Кваликационный экзамен" опубликованы результаты соответствующих аттестационных процедур, проведенных на базе ЧУ ДДПО "Донской Региональный Центр "Элита" за I полугодие 2016 года.

 

Наверное, наиболее показательными являются результаты периодической проверки. Рассмотрим их детальнее:

 

Периодическая проверка работников предприятий с особыми уставными задачами

Вид проверки Направлено, чел. Сдали
Теория Стрельбы В целом
чел. % чел. % чел. %
Первичная 0 0 0 0 0 0 0
Плановая 359 301 83,8% 226 75,1% 226 63,0%
Повторная 88 82 93,2% 50 61,0% 50 56,8%
Итого 447 383 85,7% 276 72,1% 276 61,7%

 

Периодическая проверка работников ЧОО 6 разряда

Вид проверки Направлено, чел. Сдали
Теория Стрельбы В целом
чел. % чел. % чел. %
Первичная 0 0 0 0 0 0 0
Плановая 26 12 46,2% 10 83,3% 10 38,5%
Повторная 23 20 87,0% 12 60,0% 12 52,2%
Итого 49 32 65,3% 22 68,8% 22 44,9%

 

Периодическая проверка работников ЧОО 4 разряда

Вид проверки Направлено, чел. Сдали
Теория Стрельбы В целом
чел. % чел. % чел. %
Первичная 0 0 0 0 0 0 0
Плановая 74 51 68,9% 39 76,5% 39 52,7%
Повторная 37 25 67,6% 17 68,0% 17 45,9%
Итого 111 76 68,5% 56 73,7% 56 50,5%

 

К сожалению, данная статистика свидетельствует, что уровень подготовки частных охранников достаточно низок. Особенно это наглядно на примере частных охранников 6 разряда. Результаты положительной сдачи по итогам ежегодной плановой проверки составляют всего лишь 38,5% (после повторной проверки общий результат составляет 44,9%).

 

В то же время отмечаются более уверенные знания и практические действия у работников предприятий с особыми уставными задачами. Общий положительный результат у данной категории работников составляет порядка 62%. А у работников ФГУП «Атом-охрана» результаты положительной сдачи превышают 85%.

 

Сравнение результатов периодической проверки

 

Одной из составляющей таких уверенных результатов является то, что работники ФГУП «Атом-охрана» активно используют при теоретической подготовке к экзаменам технические возможности онлайн-тестирования.

 

Инструкторами учебного учреждения непосредственно перед началом экзамена со всеми работниками проводится 1,5-часовая обязательная тренировка по выполнению практических упражнений стрельбы из огнестрельного оружия и применению специальных средств.

 

Кроме этого, дополнительно с работниками ФГУП «Атом-охрана» систематически проводятся плановые стрельбы, что также положительно сказывается на итоговой оценке.

 

Поэтому большинство работников этого ведомства были очень приятно удивлены, что им не надо платить в обязательном порядке за «дополнительные занятия» 2700 рублей.

 

Оказывается, что периодическую проверку на базе ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» можно сдать самостоятельно, опираясь только на свои знания и умелые практические действия.

 

Необходимо отметить, что такое мнение начинает постепенно складываться и у ряда руководителей частных охранных организаций и направляемых ими для проверки частных охранников.

 

Возможно, с этим в 1-м полугодии 2016 года связан рост количества охранных предприятий, желающих направлять своих охранников для сдачи проверки в вышеуказанный учебный центр.

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