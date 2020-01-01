В разделах "Периодическая проверка" и "Кваликационный экзамен" опубликованы результаты соответствующих аттестационных процедур, проведенных на базе ЧУ ДДПО "Донской Региональный Центр "Элита" за I полугодие 2016 года.
Наверное, наиболее показательными являются результаты периодической проверки. Рассмотрим их детальнее:
Периодическая проверка работников предприятий с особыми уставными задачами
|Вид проверки
|Направлено, чел.
|Сдали
|Теория
|Стрельбы
|В целом
|чел.
|%
|чел.
|%
|чел.
|%
|Первичная
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Плановая
|359
|301
|83,8%
|226
|75,1%
|226
|63,0%
|Повторная
|88
|82
|93,2%
|50
|61,0%
|50
|56,8%
|Итого
|447
|383
|85,7%
|276
|72,1%
|276
|61,7%
Периодическая проверка работников ЧОО 6 разряда
|Вид проверки
|Направлено, чел.
|Сдали
|Теория
|Стрельбы
|В целом
|чел.
|%
|чел.
|%
|чел.
|%
|Первичная
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Плановая
|26
|12
|46,2%
|10
|83,3%
|10
|38,5%
|Повторная
|23
|20
|87,0%
|12
|60,0%
|12
|52,2%
|Итого
|49
|32
|65,3%
|22
|68,8%
|22
|44,9%
Периодическая проверка работников ЧОО 4 разряда
|Вид проверки
|Направлено, чел.
|Сдали
|Теория
|Стрельбы
|В целом
|чел.
|%
|чел.
|%
|чел.
|%
|Первичная
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Плановая
|74
|51
|68,9%
|39
|76,5%
|39
|52,7%
|Повторная
|37
|25
|67,6%
|17
|68,0%
|17
|45,9%
|Итого
|111
|76
|68,5%
|56
|73,7%
|56
|50,5%
К сожалению, данная статистика свидетельствует, что уровень подготовки частных охранников достаточно низок. Особенно это наглядно на примере частных охранников 6 разряда. Результаты положительной сдачи по итогам ежегодной плановой проверки составляют всего лишь 38,5% (после повторной проверки общий результат составляет 44,9%).
В то же время отмечаются более уверенные знания и практические действия у работников предприятий с особыми уставными задачами. Общий положительный результат у данной категории работников составляет порядка 62%. А у работников ФГУП «Атом-охрана» результаты положительной сдачи превышают 85%.
Одной из составляющей таких уверенных результатов является то, что работники ФГУП «Атом-охрана» активно используют при теоретической подготовке к экзаменам технические возможности онлайн-тестирования.
Инструкторами учебного учреждения непосредственно перед началом экзамена со всеми работниками проводится 1,5-часовая обязательная тренировка по выполнению практических упражнений стрельбы из огнестрельного оружия и применению специальных средств.
Кроме этого, дополнительно с работниками ФГУП «Атом-охрана» систематически проводятся плановые стрельбы, что также положительно сказывается на итоговой оценке.
Поэтому большинство работников этого ведомства были очень приятно удивлены, что им не надо платить в обязательном порядке за «дополнительные занятия» 2700 рублей.
Оказывается, что периодическую проверку на базе ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» можно сдать самостоятельно, опираясь только на свои знания и умелые практические действия.
Необходимо отметить, что такое мнение начинает постепенно складываться и у ряда руководителей частных охранных организаций и направляемых ими для проверки частных охранников.
Возможно, с этим в 1-м полугодии 2016 года связан рост количества охранных предприятий, желающих направлять своих охранников для сдачи проверки в вышеуказанный учебный центр.