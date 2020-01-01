В состав комиссии по периодическим проверкам включен заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД РФ по Ростовской области Веклич Александр Андреевич.

Как поясняют в правоохранительных органах, связано это с целью обеспечения открытости, прозрачности и контроля за работой членов комиссии. Поэтому по всем вопросам, возникающим в процессе проведения периодических проверок, можно обращаться за помощью и к представителю Общественного совета.

Официальное подтверждение этой информации мы получили из ответа Общественного совета при ГУ МВД РФ по Ростовской области.

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