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Частная охрана на Дону
    18 Июля 2016
Новость в работе комиссии по периодическим проверкам

В состав комиссии по периодическим проверкам включен заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД РФ по Ростовской области Веклич Александр Андреевич.

 

Как поясняют в правоохранительных органах, связано это с целью обеспечения открытости, прозрачности и контроля за работой членов комиссии. Поэтому по всем вопросам, возникающим в процессе проведения периодических проверок, можно обращаться за помощью и к представителю Общественного совета.

 

Официальное подтверждение этой информации мы получили из ответа Общественного совета при ГУ МВД РФ по Ростовской области.

 

Контактные телефоны: 249-30-64; 249-30-70

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