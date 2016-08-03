На портале GuardInfo опубликован материал о ростовских участниках фотоконкурса "Частная охрана 25".

Участниками под номером 17 стали представители Ассоциации охранных предприятий «Спецохрана Юг»: оператор пульта Ирина и охранники 6 разряда, сотрудники ГБР Святослав и Виталий. Заметим, что далеко не все участницы из других регионов несут нелегкую службу, связанную именно с оказанием охранных услуг: всё больше секретари, менеджеры и т.д. А представительница нашего города умело координирует работу групп быстрого реагирования

Пожелаем ростовчанам успехов и непременно будем голосовать за их победу в конкурсе