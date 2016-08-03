ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    3 Августа 2016
Ростовские участники фотоконкурса "Частная охрана 25"

На портале GuardInfo опубликован материал о ростовских участниках фотоконкурса "Частная охрана 25".

 

Участниками под номером 17 стали представители Ассоциации охранных предприятий «Спецохрана Юг»: оператор пульта Ирина и охранники 6 разряда, сотрудники ГБР Святослав и Виталий. Заметим, что далеко не все участницы из других регионов несут нелегкую службу, связанную именно с оказанием охранных услуг: всё больше секретари, менеджеры и т.д. А представительница нашего города умело координирует работу групп быстрого реагирования

 

Пожелаем ростовчанам успехов и непременно будем голосовать за их победу в конкурсе

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0573 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы