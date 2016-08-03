Полиграф будут использовать при приеме на службу в Росгвардию. Об этом сообщил главком Национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

По его словам, это позволит точнее определить пригодность кандидатов к службе. С помощью передовой аппаратуры можно будет отсеивать людей с определенными негативными наклонностями уже на этапе приема на работу. Золотов отметил, что в данный момент в штате Росгвардии состоят более 300 психологов, передает «Интерфакс».

Росгвардия намерена самым активным образом взаимодействовать с религиозными конфессиями, добавил Золотов. По его мнению, у каждого военнослужащего должна быть возможность реализовать свое законное право на свободу совести и вероисповедания. «Порой один разговор со священником способен изменить человека», — сказал он.

Источник: GuardInfo