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Частная охрана на Дону
    3 Августа 2016
В Росгвардию будут брать только после проверки на полиграфе

Полиграф будут использовать при приеме на службу в Росгвардию. Об этом сообщил главком Национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

 

По его словам, это позволит точнее определить пригодность кандидатов к службе. С помощью передовой аппаратуры можно будет отсеивать людей с определенными негативными наклонностями уже на этапе приема на работу. Золотов отметил, что в данный момент в штате Росгвардии состоят более 300 психологов, передает «Интерфакс».

 

Росгвардия намерена самым активным образом взаимодействовать с религиозными конфессиями, добавил Золотов. По его мнению, у каждого военнослужащего должна быть возможность реализовать свое законное право на свободу совести и вероисповедания. «Порой один разговор со священником способен изменить человека», — сказал он.

 

Источник: GuardInfo

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