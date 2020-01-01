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Новости

12 Августа 2016

Полиция Ростовской области добивается отзыва лицензий у 11 ЧОПов 9 августа 2016 Арбитражный суд Ростовской области зарегистрировал исковые заявления от донского ГУ МВД России об аннулировании лицензий у 11 частных охранных агентств. Без лицензии могут остаться 5 ростовских ЧОО (ООО ОА "Аттик", ООО "ОА "Аверон", ООО "ЧОО "Феникс Плюс", ООО ЧОО "Региональная служба безопасности - Ростов", ООО ЧОП "Регион-СБ"), 2 таганрогских ЧОО (ООО "ЧОП "Мангуст", ООО ОП "Щит"), по 1 ЧОО из Азова (ООО ЧОП "Адамант"), Белой Калитвы (ООО ОА "Сармат"), ст.Казанской (ООО ОА "Беркут плюс") и ст.Вешенской (ООО ОА "Сатурн"). Причины отзыва лицензий пока неизвестны. Источник: Сайт города Ростова-на-Дону

