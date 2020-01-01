«Формирование войск национальной гвардии будет осуществлено в три этапа и завершится в январе 2018 года», — сказал В.Золотов журналистам в 11 августа 2016.

По его словам, в настоящее время продолжается работа над указами президента, после выхода которых работа по созданию войск нацгвардии перейдет в практическую фазу.

«На данном этапе руководство Федеральной службы войск национальной гвардии уделяет особое внимание кадровому обеспечению. Ряд руководителей уже прошли кадровые дни, в ходе которых показали высокий уровень профессионализма и доказали свою готовность выполнить стоящие задачи. С принятием соответствующих нормативных правовых актов в ближайшее время они будут назначены на должности», — отметил В.Золотов.

Известно также, что одними из ближайших задач Росгвардии являются обеспечение безопасности на выборах, при проведении футбольного Кубка Конфедерации в 2017 году и ЧМ-2018.

«В сложной международной и общественно-политической обстановке в ближайшей перспективе предстоит обеспечить стабильность в субъектах РФ и обеспечить проведение важных общественно-политических и других мероприятий, прежде всего: выборов в Государственную Думу и выборов президента РФ, а также Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года», — заявил В.Золотов.

Источник: Интерфакс Россия