Прокурорская проверка обнаружила в Сочи факты незаконного оказания охранных услуг. Нарушения выявлены в Лазаревском районе. Ряд объектов находился под охраной не имеющих лицензий ЧОПов. И что самое главное - охраняемые предприятия имели паспорт антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По итогам проверки были возбуждены три административных дела. ЧОПы-нарушители были привлечены к ответственности и уже прекратили осуществлять охранную деятельность.

Нарушения в работе охранных предприятий буквально месяц назад были обнаружены и в Севастополе. Прокуратура Балаклавского района района с привлечением специалиста государственной инспекции труда проверила исполнение требований трудового законодательства в деятельности частного охранного предприятия, сообщают «Севастопольские новости». Установлено, что между ООО «Частное охранное предприятие «Вымпел» и ГБУЗ г. Севастополя «Севастопольская городская больница № 9» в феврале 2016 года заключен договор на оказание услуг по охране объектов. Однако, по данным прокуратуры, с охранниками предприятия трудовые отношения не оформлялись, приказы о приеме на работу не издавались, записи в трудовые книжки о приеме на работу не вносились, удостоверения охранникам не выдавались. Страховые взносы за 1 квартал 2016 года ЧОП не начислял и не уплачивал. Было возбуждено административное дело по статье «Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора между работником и работодателем». ЧОП «Вымпел» признали виновным и оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Источник: Портал безопасности "Под охраной"