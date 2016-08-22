В начале августа главком Росгвардии Виктор Золотов дал первое большое интервью. Среди множества вопросов один из главных касался оборота оружия.

Отвечая на него, он заметил:

«Безопасность оборота оружия — это действительно важнейшая проблема: и социальная, и криминологическая.

Все мы видим, что происходит сегодня в мире. То в одной, то в другой стране происходят массовые расстрелы, захваты и убийства заложников, когда гибнут ни в чем не повинные люди, дети… Все это вызывает у российского общества не только страх и тревогу, но и запрос на безопасность. Граждане справедливо ждут от государства защиты.

Сразу отвечу: у Национальной гвардии есть не просто ясность, как усилить госконтроль за оборотом оружия. Соответствующие меры уже начали применяться. Обычные законопослушные владельцы оружия этого практически не чувствуют, да и не должны. Мы не устанавливаем никаких чрезвычайных запретов, а действуем исключительно в границах законодательства.

Наша цель — не создать проблемы стрелкам-спортсменам или охотникам, а предотвратить теневой оборот оружия и обезвредить вооруженных преступников. Для них, кстати, особо притягательны серьезные арсеналы, которыми располагают охранные структуры — и ведомственные охраны, и ЧОПы.

Поэтому неотложные меры, уже сегодня принимаемые Росгвардией, в первую очередь направлены на обеспечение неприкосновенности объектов хранения боевого и служебного оружия. Это требует широкого диапазона мер: от силовой составляющей до высокотехнологичного информационного обеспечения.

Оружие, находящееся в руках граждан, а точнее планы граждан на использование этого оружия, будут контролироваться с учетом того, что Росгвардия нацелена в том числе на участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Иными словами, мы не намерены ограничиваться формальным контролем за соблюдением обязательных требований вроде наличия документов о подготовке владельца оружия или его медицинских справок. Работа будет вестись куда более серьезно и глубоко.

Уголовные инциденты с использованием гражданского оружия, включая банальное хулиганство, также зона нашего повышенного внимания. А уж если дело происходит вблизи контролируемых нами объектов — тем более.

Можно сказать, что Росгвардия не ограничивает доступность гражданского оружия — она предотвращает его криминальный оборот путем морального воздействия и пресекает — путем воздействия силового. Весь вопрос в качестве исполнения. Это качество мы намерены поднять на принципиально новую высоту»

С одной стороны, безусловно, радует, что нет курса на осложнения жизни владельцам оружия и не планируются новые ограничения и процедуры для его получения и продления разрешений; с другой стороны, тревожит упоминание терроризма, преступности и другого беспредела, когда речь касается оборота легального оружия.

Про усиление контроля за гражданским оружием тоже не совсем понятно, сегодня он и так строг как никогда, особенно тревожно выглядит формулировка «планы граждан на использование этого оружия будут контролироваться с учетом того, что Росгвардия нацелена в том числе на участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом»

Хочется надеяться, что новая структура не будет усложнять жизнь законопослушным гражданам.

Источник: Портал ГардИнфо