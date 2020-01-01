"Помогите, пожалуйста, разобраться с правовой точки зрения срока действия справки о результатах химико-токсикологических исследований форма N 454/у-06 (Приложение N 11 к Приказу МЗ и СР от 27.01.2006 N 40).

У нас идут разногласия, в начале срок был 1 год, сейчас 6 месяцев. Половина охранников предоставляла, прошла ПП со старой, вторая не допущена к прохождению ПП. Готовятся жалобы в прокуратуру. Руководство ЦЛРР по Тамбовской области ссылается на ПИСЬМО облздрава, где сказано, что срок хранения 3 месяца этой справки.

КОНКРЕТНО НИКТО НЕ МОЖЕТ ЧЕТКО ОТВЕТИТЬ, не смотря на ст.12 ФЗ "Об оружии".



Заранее благодарен, с уважением,

директор ЧОУ ДПО «Школа «Олимп» С.М.Монголов

Мнение экспертов центрального совета учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур:

Действительно, мы не нашли нормативно-установленного срока действия справки о результатах химико-токсикологических исследований формы N 454/у-06.

В ст.12 Федерального закона РФ "Об оружии" установлена обязанность охранников ежегодно проходить данное исследование, а не срок действия справки "...Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".

Считаем, что если данная норма не урегулированна на федеральном уровне, то следует руководствоваться имеющимися разъяснениями региональных органов здравоохранения (на данное разъяснение ссылается автор вопроса), либо направлять официальный запрос в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

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Источник: ЦС УПК РОСС