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Готовится обращение ЦС УПК РОСС и журнала "Охрана труда и социальное страхование" в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по следующим вопросам:
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Определяет ли характеристика работ по профессии «охранник» и особенности трудовой функции охранников отнесение их условий труда к опасным?
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Должна ли дублироваться процедура оценки квалификации, ежегодно проводимая в форме периодической проверки охранников независимыми органами (МВД России и Росгвардией), независимой оценкой квалификации, предусматриваемой для работников по Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (с учетом части 3 статьи 1 указанного федерального закона)?
Тексты обращений и ответы Минтруда России (по их получении) планируется опубликовать на сайте ЦС УПК РОСС
Источник: ЦС УПК РОСС