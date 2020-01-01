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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    29 Августа 2016
Готовится обращение в Минтруда России

Готовится обращение ЦС УПК РОСС и журнала "Охрана труда и социальное страхование" в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по следующим вопросам:

 

  1. Определяет ли характеристика работ по профессии «охранник» и особенности трудовой функции охранников отнесение их условий труда к опасным?

     

  2. Должна ли дублироваться процедура оценки квалификации, ежегодно проводимая в форме периодической проверки охранников независимыми органами (МВД России и Росгвардией), независимой оценкой квалификации, предусматриваемой для работников по Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (с учетом части 3 статьи 1 указанного федерального закона)?

 

Тексты обращений и ответы Минтруда России (по их получении) планируется опубликовать на сайте ЦС УПК РОСС

 

Источник: ЦС УПК РОСС

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