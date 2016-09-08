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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    9 Сентября 2016
Новости законодательства

Готовятся сразу несколько проектов нормативных актов, вносящих изменения в действующее законодательство, регламентирующее частную охранную деятельность.

 

Рекомендуем ознакомиться и, возможно, внести дельные замечания во время публичного обсуждения.

 

Проект Модельного закона «Об охранной деятельности негосударственных (частных) охранных организаций»

 

Проект приказа Росгвардии «Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частного охранника»

 

Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении требований к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 

Источник: ГардИнфо

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