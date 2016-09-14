Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов.

– Сергей Алимович, задачи формируемого ведомства определены новым Федеральным законом. Какие из них вы могли бы выделить?

– Прежде всего, охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности на всей территории нашей страны. Такую задачу мы выполняли и раньше, но после приема в состав Федеральной службы новых подразделений из Министерства внутренних дел наши обязанности возрастут. В первую очередь это связано с работой СОБРов на оперативных мероприятиях по задержанию особо опасных преступников и уничтожению террористов, как это было, к примеру, 17 августа при проведении специальной операции в Санкт-Петербурге. Плюс служба ОМОНов на массовых мероприятиях. Ведь многие из них сопряжены с угрозами жизни граждан только потому, что проходят при большом скоплении людей.

Вспомним, например, трагические события в Саудовской Аравии на Хадже в прошлом году. Гибели сотен паломников в огромной давке можно было бы избежать, если бы правоохранители должным образом позаботились об общественной безопасности.

Поэтому, когда бойцы ОМОНов охраняют правопорядок на футбольных матчах в присутствии весьма агрессивно настроенных представителей фанклубов или обеспечивают безопасность на праздновании Дня города в Москве, они заботятся, прежде всего о том, чтобы не пострадали люди. Конечно, омоновцы выполняют задачи и по пресечению антиконституционных противоправных действий, в том числе и незаконных протестных акций. При этом нельзя забывать, что они борются с бандитами на Северном Кавказе. И, к сожалению, защита мирных граждан не всегда обходится без потерь.

Кроме того, наши военнослужащие и сотрудники противодействуют экстремизму и терроризму, охраняют важные государственные объекты, контролируют оборот оружия, оказывают содействие другим федеральным органам исполнительной власти. Например, участвуют в территориальной обороне, операциях вблизи государственной границы совместно с пограничными органами ФСБ России. Все это изложено в Законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и свидетельствует о том, что наше ведомство предназначено для обеспечения внутренней безопасности страны.

– Окончательная структура ведомства уже определена?

– 3 сентября 2016 года подписан указ Президента Российской Федерации. Согласно этому документу структура Росгвардии будет включать в себя Центральный аппарат ФСВНГ, семь округов, продолжающих традиционное оперативно-территориальное деление, которое национальная гвардия переняла от внутренних войск. Округам будут подчиняться соединения и воинские части, а также территориальные органы, которые будут развернуты в каждом субъекте Российской Федерации. Воинские части будут комплектоваться смешанным способом: и по призыву, и по контракту.

Мы определили три этапа формирования Федеральной службы войск национальной гвардии. В декабре 2016 года будет завершен первый. До этого времени мы должны изменить нормативную базу в соответствии с уже изданными указами Президента Российской Федерации, ввести в оборот новые документы, создать территориальные органы и до 1 декабря принять в свой состав подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, ОМОНы, СОБРы. Второй этап, основной, будет проходить с 1 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года. В это время нужно разработать концепцию развития и план строительства Федеральной службы войск национальной гвардии на среднесрочную перспективу, завершить изменение нормативно-правовой базы, но уже внутри нашего ведомства, наладить работу территориальных органов и оптимизировать организационно-штатную структуру войск. Первой серьезной проверкой на прочность станет обеспечение безопасности Кубка конфедерации по футболу в 2017 году. Это станет генеральной репетицией перед предстоящим в нашей стране чемпионатом мира по футболу в 2018-м.

Третий этап создания ведомства начнется 1 сентября 2017 года и продолжится до 31 января 2018 года. Именно в этот период подразделения полиции, которые мы сегодня принимаем в состав ведомства, будут переведены на военную службу.

– В Федеральном законе полномочия Росгвардии, в сравнении с внутренними войсками, значительно расширены. Чем это обусловлено?

– Ошибочно считать, что нашим военнослужащим и сотрудникам даны какие-то особые полномочия. Расширение их прав обусловлено тем, что несколько силовых структур были объединены в одну.

К примеру, раньше сотрудник вневедомственной охраны имел право зайти в дом, который находится под его охраной. Это же допускалось, и никто не возмущался. Поскольку сейчас эти полицейские вошли в состав национальной гвардии, их полномочия были изъяты из закона «О полиции» и включены в закон «О войсках национальной гвардии».

Сегодня многие начинают говорить о якобы имеющих место нарушениях прав и свобод граждан, о том, что нужно убрать из закона некоторые статьи. Я считаю, что люди, которые так утверждают, просто невнимательно читали документ. А там написано: в жилище наш, к примеру, спецназовец войти может, но только при оказании ему вооруженного сопротивления, задержании преступника, наличии соответствующей санкции или каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому эти права, данные сотрудникам и военнослужащим, ни в коем случае не должны рассматриваться как драконовские. Они всего лишь инструмент, позволяющий обеспечить безопасность граждан строго в рамках закона.

– Как изменятся задачи вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительных подразделений, СОБРов и ОМОНов?

– Мы не будем менять функции подразделений вневедомственной охраны и отделов лицензионно-разрешительной работы, так как они оказывают государственные услуги населению. А эта деятельность регламентируется сразу несколькими нормативно-правовыми актами. Вневедомственная охрана как охраняла различные объекты, в том числе и на основе договоров с гражданами, так и продолжит их охранять.

Отмечу, что контроль над оборотом оружия и его учетом ужесточится. Верховный главнокомандующий поставил четкую задачу: навести порядок в этой сфере. И мы ее выполним!

Что касается СОБРов и ОМОНов, они тоже не поменяют свои функции и будут выполнять задачи по оперативному сопровождению мероприятий правоохранительных органов, продолжат охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность.

– Многие молодые люди захотят прийти служить в национальную гвардию. Как им это сделать?

– Мы стараемся создать такую структуру, которая действительно отвечает интересам государства и твердо стоит на его защите. Призыв военнослужащих срочной службы будет традиционно проходить через военные комиссариаты, набор по контракту – через воинские части Федеральной службы войск национальной гвардии. Не поменялся и порядок поступления на работу в подразделения, которые мы приняли из состава МВД России.

Нам бы хотелось видеть в войсках людей образованных, интеллектуально развитых, физически крепких, способных не только правильно оценивать обстановку и противостоять противнику с оружием в руках, но и превосходить его морально и нравственно.

– Какие льготы будут предусмотрены для военнослужащих и сотрудников?

– Не секрет, что наша страна сейчас находится в непростой экономической ситуации. Несмотря на это, мы сохраним те льготы, что уже есть как у военнослужащих, так и у сотрудников полиции. К завершению процесса формирования ведомства, а это произойдет в начале 2018 года, эти разные по наполнению льготы мы планируем объединить, так сказать, привести к общему знаменателю. Но ни в коем случае не в сторону уменьшения. Для этого уже ведется переработка многих правовых и регламентирующих документов. Вполне возможно, что будет предусмотрен еще ряд льгот для подразделений и частей специального назначения и иных формирований, служба в которых сопряжена с риском для жизни.

Вопросы, связанные с установлением коэффициентов и надбавок, мы предполагаем решить к концу 2017 года, чтобы с начала 2018-го эти льготы уже действовали.

– Могут ли родные и близкие солдат и офицеров войск национальной гвардии служить в других правоохранительных органах?

– Почему нет?! Да и в Росгвардии могут служить. Мы иногда путаем понятия так называемого конфликта интересов и служебных династий: офицерских, врачебных, преподавательских. Дочь врача, например, может быть врачом. Абсолютно уверен, что и сын офицера может быть офицером. Я считаю, что офицерские династии – одна из наших славных традиций. Вспомните легендарный фильм «Офицеры». Недаром его героям поставлен памятник в Москве на Фрунзенской набережной. А что касается других силовых структур, то здесь вообще нет никаких препятствий. Защищая интересы граждан, мы работаем в тесном контакте с МВД, ФСБ, другими ведомствами.

– Как будет организовано противодействие коррупции внутри ведомства?

– На первом плане будет стоять профилактика таких преступлений. Будем своевременно выявлять людей, склонных к подобного рода правонарушениям, проводить с ними работу. Потому что потом, после совершения преступления, будет поздно: мы и человека потеряем, и репутацию ведомству испортим. Ясно одно: с коррупцией будем бороться предельно жестко.

Источник: ГардИнфо