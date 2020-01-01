Владимир Лезин: "Лоббирование интересов одного предприятия хоронит весь принцип конкурсной основы"

Передача новому органу функций по контролю за соблюдением законодательства в области частной охранной деятельности неизбежно повлечет за собой ключевые изменения в работе частных охранных организаций. Об этом еще в апреле говорили на слушаниях в Общественной палате, посвященных созданию национальной гвардии в России. Контроль над рынком охранных услуг - одна из приоритетных задач нового органа.

"Мы хотим, чтобы сфера НСБ заняла достойное место среди остальных сфер. Среди людей, занятых в этой отрасли, есть множество тех, кто присягнул Отечеству и способен ответственно нести свою службу. Они являются мобилизационным ресурсом и резервом национальной гвардии, а значит, им нужно помогать усовершенствоваться", - сказал на слушаниях заместитель председателя комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами ОП Дмитрий Галочкин.

Что же изменилось в работе ЧОПов? И какие надежды и опасения питают игроки охранного бизнеса на Кубани в связи с созданием национальной гвардии? Эти вопросы журналисты портала "Под охраной" задали эксперту в области безопасности, одному из основателей частного охранного бизнеса на Кубани Владимиру Лезину. И, конечно же, затронули особенно актуальную в этом году тему: передачу 400 школ Краснодарского края под охрану казачьим ЧОПам. Нововведение пришло в общеобразовательные заведения Белоглинского, Приморско-Ахтарского, Выселковского, Кавказского, Крымского, Павловского, Староминского, Тимашевского и Тихорецкого районов.

- Владимир Валентинович, итак, национальная гвардия получила полномочия по контролю за ЧОПами. Участники охранного рынка это уже почувствовали? И какой крен даст рынок безопасности в ближайшее время?

- Начатая недавно реформа в силовых структурах, на мой взгляд, очень поспешная. Её масштабы и последствия сейчас очень сложно спрогнозировать. Но очевидно, что вливание в национальную гвардию таких служб как вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная, ФГУП "Охрана", безусловно, скажется на деятельности частных охранных структур. Руководитель нацгвардии недавно разъяснял, что реформа будет идти в три этапа. Сейчас отрабатываются организационно-штатные структуры, а законодательная база будет меняться до августа 2017 года. Это понятно, потому что в общем-то указом была задета, скажем так, конституционная составляющая. Ведь указом такие вещи все-таки не решаются. Изменения в законе о полиции должны обсуждаться в трех чтениях. Уже сейчас очевидно, что будет переформатирован рынок услуг сферы безопасности. Думается, что его нормативно разобьют на четыре зоны. В первую войдут объекты, подлежащие охране силами национальной гвардии, в том числе вневедомственной охраной (а эта структура охраняет и особо важные объекты). Во вторую войдут объекты, пользующиеся государственной охраной, то есть ФГУПом. Третья зона - это объекты, обеспечиваемые ведомственной охраной различных министерств и ведомств. И, наконец, четвертая: объекты, которые могут приниматься под частную охрану.

- Какие изменения произойдут в работе вневедомственной охраны?

- На мой взгляд, трудно себе представить, чтобы армейский уклад службы прежних внутренних войск соединился со спецификой полицейских навыков той же вневедомственной охраны. И надо помнить, что недавнее грандиозное сокращение численности штата полиции коснулось прежде всего вневедомственной охраны. Было минимизировано и без того недостаточное число групп пультов централизованной охраны, а значит, уменьшилась плотность нарядов на улицах и в общественных местах. Каким образом будет восполнен уровень выявляемости так называемых дознавательных преступлений и административных правонарушений, сложно сейчас сказать. В числе первостепенных задач национальной гвардии, конечно, не будет таких пунктов как пресечение квартирных краж, поддержание правопорядка на улице. И это чрезвычайно усложнит оперативное реагирование на сообщение о преступлениях для дежурных частей. Сейчас ведь в их распоряжении наряды ПЦО, а когда они будут выведены из подчинения оперативного управления дежурных частей, какими нарядами восполнить брешь? К примеру, та же ППС ночью не работает...

- Насколько сложнее станет работать частным охранным структурам? Какие риски для них появятся или будут усилены?

- Раньше частный охранный бизнес контролировала фактически только лицензионно-разрешительная система. Сейчас ситуация кардинально изменится. Кроме нацгвардии нас будет контролировать вневедомственная охрана, поскольку сейчас практически все ЧОПы обязаны иметь оружие. Там, где оружие, обязательно присутствует охрана государственная: либо вневедомственная, либо ФГУП. Еще один контролирующий орган - полиция, поскольку оружие мы берем у полицейских подразделений, и сохранность своего имущества они также будут проверять. Плюс прокуратура. Вот и посчитайте, сколько проверок нам предстоит пережить. Так что новшества в любом случае коснутся и нас. Уже коснулись: в Астрахани начались массовые проверки, в Ростовской области одиннадцать ЧОПОв приостановили свою деятельность. В интервью Виктор Золотов рассказывал, что контроль за оружием будут ужесточать, ужесточать и ужесточать. И прежде всего усиливать проверки его хранения в ЧОПах. А если вы обратите внимание, большинство грубых нарушений, за которые ЧОПы могут лишиться лицензии, связаны с оружием. Шесть из семи касаются оружия. Это самое уязвимое место охранной деятельности, и найти нарушения не проблема. Это одна из контрольных функций, которая будет добивать небольшие ЧОПы. Да и крупные, если честно, тоже.

- Что ЧОПы могут противопоставить? Есть мнение, что выход - вступать в СРО, чтобы отстаивать свои интересы...

- Объединяться игрокам охранного рынка необходимо. Я давно говорил, что СРО может бороться в масштабах страны, влиять на законодательное регулирование спорных вопросов. Назрела необходимость создать единые стандарты в работе и этику деловых отношений. Чтобы цивилизованно решать многие вопросы, связанные с противодействием демпингу, нечестной конкуренции и попыткам монополизировать рынок. От этого зависит и качество работы ЧОПов в целом.

- Насчет монополизации. В этом году охрану школ на Кубани усиливают казаками. Они будут обеспечивать охрану 400 общеобразовательных учреждений края. Как в связи с этим изменится ситуация на региональном охраннном рынке?

- Очевидно, что повышение степени антитеррористической защиты социальных объектов, в том числе и школ - задача первоочередная. Однако, принятое решение о монополизации охраны школ достаточно спорно. Ну, во-первых, эта категория объектов не включена в перечень подлежащих исключительно госохране. C другой стороны, федеральный закон 44 ФЗ о конкурсной системе при выборе охраны муниципальных объектов подразумевает проведение торгов. Приоритет при выборе частной фирмы или государственной организации должен быть не у дешевизны, а у степени надежности. Кроме того, в состоянии ли одна - пусть даже самая разветвленная охранная организация - охватить все школы края? Ведь по условиям закона о частных охранных организациях такие ЧОПы должны иметь транспорт, группы быстрого реагирования, оружие, централизованную охрану. И это во всех районах и населенных пунктах. Есть ли такая единая организация? Нет, конечно, есть и значительные плюсы на которые указывали авторы этой идеи. Например, воспитательное воздействие на школьников. Но при этом надо и закон исполнять. Что касается искусственного деления рынка, это всегда чревато побочными эффектами. Так что создание преференций, льгот и лоббирование чьих-то интересов всегда приводит, скажем так, к конфликтам.

- Не получится ли так, что казачья охрана будет приходить на место ЧОПов, у которых в ходе проверок были найдены какие-либо нарушения?

- Вполне может быть. Но опять же, повторяю, нужно проводить торги. Есть закон о конкурсной системе по муниципальным объектам, и нужно его соблюдать. Ну а по приостановке лицензий я вам говорил свой взгляд. Закон настолько в диссонансе с реалиями, что приостановить лицензию ЧОПа можно очень и очень просто. Направьте меня сейчас на проверку любого охранного предприятия, и я найду десяток причин и формальных поводов приостановить и тем более лишить ЧОП лицензии через суд. Любой ЧОП. Поэтому конечно, заказ устранить кого-то с рынка вполне может быть. Так случается в бизнесе. И, кстати, на это обратил внимание уже и президент Путин. Я имею в виду, что госструктуры частенько используют для устранения нежелательного конкурента. Одно дело действительно у ЧОПа есть существенное грубое нарушение, а другое - охранник вышел без формы или с нарушением установленной формы. Или без лицензионной карточки. И все. Готово. Приостанавливают. Но такое присуще не только охранной деятельности, но и любой другой. И эта опасность лоббирования одного субъекта предпринимательской деятельности хоронит конкурсную основу.

- А есть ли у казачьих ЧОПов какие-то преимущества перед другими охранными организациями?

- Безусловно, в их деятельности есть плюсы. Все мы родом с Кубани, и нужно учитывать воспитательно-дисциплинирующий фактор для школьников. Но это плюсы побочные. Не дающие право монополизировать систему. Когда монополия - это всегда издержки и последующие недостатки. Они уже заложены в самом подходе. Человек думает: я все равно буду здесь стоять. А это расхолаживает и устраняет основной момент формирования качества - конкуренцию. Стремление к совершенствованию подсекается на корню. Ну, если меня все равно назначат - зачем я буду упираться? А вот если человек и организация знают, что через год или раньше придется снова доказывать свое соответствие стандартам качества и преимущества перед конкурентами, тогда это мобилизует. Это простые принципы конкуренции, принципы рыночных отношений. Так что в чем-то казаки мощнее, в чем-то слабее. Но я не видел пока еще, по крайней мере, в Краснодаре, ни одной группы быстрого реагирования казачьей организации. А ведь это требование третьей и седьмой лицензий. Как по пультовой охране, так и по охране антитеррористической защищенности. Может, конечно, они где-то и есть, но еще не попадались мне на глаза. Вот такой мой взгляд на монополизацию. Чем, кстати, в свое время вневедомственная охрана страдала: "мы единственные, никто не сунься". В итоге проиграли рынок.

- Но держались долго...

- Бесспорно. Но это было государственное лоббирование. А что у нас государственное? ФГУП "Охрана" и вневедомственная охрана. Вневедомственная не имеет вольнонаемных - только сотрудники органов. А под перечень полицейской охраны, допустим, объект не подпадает. Значит, остается ФГУП. Сейчас вот будут казаки. Но это тоже спорно - государственная ли это охрана. Дело не в том, что казачество - это госслужба. Смотреть нужно на то, кто является учредителем ЧОПа. Ведь лицензия дается не казакам как таковым, а конкретному ЧОПу. Значит, надо доказать его государственный статус. Но повторюсь: в сфере охраны школ должны быть торги. Либо нужно добиваться включения общеобразовательных учреждений в перечень объектов, подлежащих государственной охране, проявить такую законодательную инициативу. Потому что краевым законом изменить федеральный нельзя. Таков мой взгляд на эту проблему.

Источник: портал "Под охраной"