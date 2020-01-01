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Частная охрана на Дону
    19 Сентября 2016
Как изменит рынок охранных услуг новое Постановление Правительства?

На минувшей неделе закончилось публичное обсуждение проекта постановления Правительства РФ об охране государственных и муниципальных нужд. Документ должен отрегулировать ситуацию в сфере госзакупок у частных охранных организаций по охране объектов бюджетного финансирования. Появление подобного нормативного акта ждали давно, однако, ряд позиций всколыхнул охранное сообщество и породил жаркие споры. Если пункт об участии в СРО и мерам по противодействию демпингу большинство директоров ЧОПов приветствуют, то ряд других позиций вызывает вполне оправданные опасения. В частности, требование к ЧОПам иметь не меньше сотни сотрудников, а также некоторые послабления для охранных предприятий, учрежденных реестровыми войсковыми казачьими обществами. Текст постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А мы поинтересовались мнением участников руководителя Гильдии охранных организаций по Краснодарскому краю Олега Бычкова, директора ИД "Под охраной" Александра Рудича и руководителя ЧОО "Росохрана" Сергея Семенова.

 

Сергей Семенов, руководитель ЧОО "Росохрана":

 

О казачестве:

 

- Некоторые позиции в принципе правильные. Болезненная для рынка безопасности тема - это демпинг, и с нечистыми на руку предприятиями решили бороться на уровне правительства. Но я нашел 2 пункта, которые будут очень критичны для отрасли. Первый – это, если так можно выразиться, выведение казачества в отдельную касту. То есть согласно постановлению получается так, что всем ничего нельзя, а казакам - можно. Мы уже обсуждали с директорами других охранных предприятий: складывается ощущение, что у нас скоро появится новая профессия: казак. Кем работаешь?- Казаком! Это, конечно же, монополия, и идет в разрез принятым законам об антимонополии, идет в разрез с постановлением и указом президента о поддержке малого и среднего бизнеса. Я согласен, что у них ресурс больше, у них организация построена на базе военной службы, но правила должны быть едины для всех. Исходя из этого постановления получается, что на их нарушения будут закрываться глаза, а ЧОПы будут нести ответственность и контролироваться по полной. И ни дай Бог кто то пожалуется, то ЧОП сразу проверяется: прокуратурой, полицией, лицензионной, налоговой, трудовой и с этого года Росгвардией если имеется у предприятия оружие.

 

Об укрупнении и переходе на общее налогообложение:

 

Но самый главный пункт, который ударит по частному охранному бизнесу – это требования к наличию в штате ЧОПа не менее 100 человек. Это приведет к тому, что многие предприятия должны будут перейти с упрощенного налогового обложения на общее, налоговый кодекс никто не отменял!!! Почему в проекте говорится что это не приведет к дополнительным затратам и кто такой сделал вывод???А значит, под угрозой закрытия - сотни предприятий, под угрозой увольнения - тысячи человек. В случае перехода на общее налогообложение станет просто невозможно работать. В несколько раз повышается налоговая нагрузка, соответственно поднимется цена на услуги и в разы. Но, простите, чем тогда платить зарплату охранникам? Если говорить о конкурсах и аукционах, до сегодняшнего дня у нас была площадка, где все торгуются и пытаются сэкономить за счет этого, средняя цена за пост была заложена в бюджет в начале года порядка 70-80 тысяч руб. за один круглосуточный пост. А теперь получается, что цена поста увеличится до 120 тысяч и выше, и ни одна бюджетная организация - в том числе федеральная или муниципальная -не "потянет" такие деньги на фоне кризиса. Еще в прошлом году руководители госучреждений-партнеров моего предприятия говорили: вы, мол, извините, но вот в прошлом году вы нас охраняли по этой сумме, а теперь ее выделить сложно, бюджет урезан. На 2016 год бюджет федеральных объектов был урезан на 30% в том числе и на охрану.

 

Об охране школ:

 

Сейчас много разговоров об охране школ. Но я сомневаюсь, что при дефиците бюджета в общеобразовательных учреждениях смогут выделять на охрану 120 или 130 тысяч рублей или более. Конечно, определенную сумму могут сдавать родители, но тут палка о двух концах. Если я не ошибаюсь, 2 года назад вступило в силу постановление о поборах, и прокуратура держала руку на пульсе, поскольку было много заявлений от недовольных родителей. В школах начались массовые проверки, из бюджета начали выделять средства на охрану. Сейчас же ситуация очень печальная: в бюджете дефицит денег. И возникает вопрос: это что получается, на уровне закона мы возвращаемся к поборам в школах? И прокуратура опять начнет принимать жалобы, ее сотрудники - приходить и констатировать факт поборов с родителей, а директора школ - разводить руками и ссылаться на нехватку средств, отсутствие финансирования, потому что в муниципальном бюджете не хватает средств.

 

Об объединении в СРО:

 

Но при всем при этом в принципе постановление очень правильное, есть позиции, которые давно обсуждались. Например, объединение в СРО. Потому что существуют нечестные игроки. Их не так много, однако проблему надо решать. А решить ее можно только сообща. Буквально свежий пример: прошел конкурс на охрану дневным постом поликлиники. Стартовая цена была 48 тыс рублей, оно из предприятий упало до 33 тыс рублей. Вопрос как можно охранять за эти деньги и кто будет охранять? Заплатить налог 6%, заплатить зарплатные налоги и что остается охраннику и предприятию. Вот тут и нужно СРО бесспорно!

 

О том, что в перспективе:

 

Многим игрокам придется уйти с рынка. К примеру, я знаю ЧОПы, где 40% - это коммерческие объекты, а 60%- госпредприятия. У некоторых по-другому: 70-80% коммерческих объектов и 20-30% госконтрактов. И я подозреваю, что те, у кого больше госконтрактов, не выживут. Наше предприятие работает с некоторыми государственными учреждениями на протяжении 4 лет. И вот смотрите: мы сработались, у заказчиков нет в наш адрес ни одного нарекания, и даже с учетом кризиса мы обсуждаем вопрос дальнейшего сотрудничества, потому что поставлена служба, подобран штат специалистов, которые работают не один год... И что? Все это теперь должно сломаться? Даже если я останусь на рынке, то по условиям этого постановления должен буду перейти на общее налоговое обложение и сказать клиентам: извините, господа, но если вы хотите остаться с нормальной охраной, вы должны заложить в бюджет минимум 120-130 тыс. руб. за пост. Не уверен, что они дадут положительный ответ. Нехватка бюджета на сегодняшний день - это главная проблема. И особенно остро она будет стоять в маленьких городах.

 

О зарплатах охранников и цене "корочки" охранника:

 

В постановлении говорится, что зарплата охранника должна быть определенного уровня, ведь на кону его квалификация и качество работы. Это тоже палка тоже о 2 концах. Цену обучения специалиста 6 разряда поднялась до 25 тысяч. Но не каждый бывший военный или полицейский сможет выложить такие деньги за удостоверение. Многие директора школ охраны подтвердят: поток слушателей резко сократился. Да, нужны квалифицированные специалисты. Но где их брать, предприятия оплачивают сами. Тогда давайте посчитаем! Чтобы укомплектовать один пост нужно: обучить 4-ех специалистов т.к. по трудовому законодательству которое не менялось 10 лет под нынешний уровень и условия работ стоит 80 тыс. рублей, купить форму установленного образца цена осеннего-зимнего комплекта стоит 10 тыс. рублей итого мы уже получаем 120 тыс. рублей только затрат. Чтобы человек мог заплатить столько, какая же у него должна быть зарплата? Охранник по трудовому законодательству должен работать не более чем сутки через трое, а иначе – нарушение и штраф минимум 60 т.р. Даже если он будет получать за сутки 1700 руб, то домой он принесет максимум 13-15 тысяч рублей. Что, для мужика это зарплата? И это если он еще найдет такую зарплату. Вот и получается что ценник одного подготовленного поста минимум с учетом кризиса и инфляции должен быть 80 тыс. рублей а с учетом общего налогообложения ценник повысится до 120 тыс. рублей как минимум А в остальном - да, в постановлении прописаны вещи правильные.

 

Александр Рудич, директор ИД "Под охраной":

 

"Позволю себе выразить общее мнение коллектива портала "Под охраной" - закон един для всех. И если постановление ужесточает требования к обычным ЧОПам, то и для казаков исключений быть не должно. А учитывая особую миссию, которую на них возлагают на Кубани и общественную значимость их работы по охране порядка, может, даже нужно и ужесточить эти требования. Особенно в части обучения, физподготовки, экипировки и внешнего вида. Потому что любое происшествие с личным составом казачьего ЧОПа неизбежно вызывает общественный резонанс и может негативно отразиться на имидже всего воинского сословия в целом".

 

Некоммерческое партнерство по содействию развитию частных охранных предприятий «Гильдия охранных организаций по Краснодарскому краю» в лице более 30 ведущих организаций НСБ уведомляет, что в проекте постановления: "Об установлении требований к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд" содержится неприемлемый для большинства игроков охранного рынка пункт. Речь идет о позиции, определяющей исключение для: членов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ. Считаем, что данное решение идёт в разрез с установленными принципами и законодательными нормами ЧОД и вредит живой конкурентной борьбе. В целом проект постановления отражает правильный вектор развития НСБ России. Однако не стоит узаконивать нечем не подкреплённый приоритет войсковых казачьих обществ. Важно также не забывать и об ответственности, которая в равной степени регулирует работу всех представителей охранной отрасли. Отвечать за свои действия должны все в едином правовом поле. Резюмируя вышесказанное, Гильдия призывает отменить до пересмотра последний пункт постановления. В дополнение к вышеобозначенному, мы поддерживаем мнение почётного члена Совета НП СРЧОО «Гильдия охранных организаций по Краснодарскому краю», многоуважаемого Анатолий Ивановича Олененко который справедливо отметил, что в пункте 1 подпункта 3 слова «наличие в штате не менее 100 работников, обладающих правовым статусом охранника заменить на слова « наличие в штате не менее 95 работников, обладающих правовым статусом охранника» и в пункте 2 внести поправку со следующей формулировкой: «Требования, предусмотренные пунктом № 1 распространяются на все частные охранные организации».

 

Источник: портал "Под охраной"

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