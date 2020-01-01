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Частная охрана на Дону
    26 Сентября 2016
Росгвардия ужесточает требования для ЧОПов

Завершается общественное обсуждение проекта постановления Правительства страны, касающееся деятельности частных охранных предприятий. Документ подготовлен Федеральной службой войск Национальной гвардии России и размещён на сайте regulation.gov.ru. Согласно ему будут внесены изменения в ряд государственных документов, регулирующие вопросы работы ЧОПов. Члены Общественной палаты РФ провели слушания, посвящённые повышению требований к частной охранной деятельности в пресс-центре «Парламентской газеты».

 

На рынке должны остаться только дееспособные и добросовестные!

 

Напомним, в апреле Президент РФ Владимир Путин объявил о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. Помимо борьбы с терроризмом и организованной преступностью, охраны важных государственных объектов и спецгрузов, содействия ФСБ в охране государственной границы, Нацгвардия также станет контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия в стране. Ведомство будет заниматься вопросами лицензирования, следить за подготовкой охранников и контролировать вооружение ЧОПов. Как сказано в законе, «выдавать в соответствии с законодательством Российской Федерации во временное пользование физическим и юридическим лицам отдельные виды, типы и модели оружия и патронов к нему, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства».

 

Кроме того, новая Росгвардия будет проводить проверки ЧОПов и давать оценку профпригодности их сотрудников, особенно в части применения служебного оружия и спецсредств. Росгвардия подготовила проект постановления Правительства, в котором предлагает повысить качество оказания услуг частных охранных предприятий, оказывающих услуги в бюджетных учреждениях, ведомствах, школах и больницах.

 

«Правоприменительная практика показывает, что ряд недобросовестных частных охранных организаций, имеющих низкую обеспеченность материально-техническими и людскими ресурсами, в целях получения государственного контракта в большинстве случаев умышленно идут на значительное снижение цены выставляемого лота, что в последующем приводит к выставлению на посты охраны работников, не имеющих зачастую опыта работы и соответствующей квалификации, а в ряде случаев — к неисполнению перед заказчиками как частично, так и полностью своих обязательств», — говорится в пояснительной записке к документу.

 

«Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении требований к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вводит ряд требований для вневедомственной охраны с тем, чтобы на рынке остались только дееспособные и добросовестные частные охранные предприятия и чтобы оградить граждан от неопытных участников рынка», сказал.председатель Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин.

 

Среди требований, которые предлагают ввести для ЧОПов, — наличие предыдущих контрактов на оказание услуг до момента заключения контракта с государственными учреждениями (что позволит избежать заключения контрактов с фирмами-однодневками), наличие лицензии на охрану объектов, наличие в штате не менее ста человек, напомнил главный эксперт-специалист Управления по организации лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Андрей Аванесов.

 

«У организации также не должно быть никаких нарушений законодательства — к примеру, нарушений в сфере оборота оружия. Если это происходит, участвовать в конкурсах на заключение госконтракта они не должны, пояснил представитель Росгвардии.

 

Кроме того, ЧОПы должны состоять в саморегулируемых организациях.

 

Нужен ли малый бизнес в охранной сфере?

 

Положение постановления Правительства о введении требований к частным охранным организациям, оказывающим услуги для госучреждений, предполагающее наличие в ЧОП не менее ста сотрудников, закроет путь малому бизнесу в эту сферу. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Данилов в пресс-центре «Парламентской газеты».

 

«Это требование следует заменить на требование об обязательстве ЧОП быть членом саморегулируемой организации и профсоюза», — считает Данилов. По его мнению, если постановление вступит в силу, представители вневедомственной охраны будут подавать в суд, поскольку закон о защите конкуренции противоречит требованию о необходимом количестве членов в штате структур вневедомственной охраны. «Только вчера в Торгово-промышленной палате мы обсуждали стратегию развития малого предпринимательства в стране. Если постановление в существующем виде будет принято, это «выключит» малый бизнес из этой сферы. Необходимый путь развития — вступление в СРО, такая система уже работает в нашей стране», — отметил эксперт. Кроме того, по его мнению, повысить качество оказания услуг сотрудников ЧОП можно путём внедрения профессиональных стандартов.

 

Между тем аналитики напоминают, что речь идёт только о ЧОП, которые хотят принять участие в конкурсах с государственным финансированием. Двадцать три тысячи частных охранных предприятий — а именно столько сегодня работает в стране — могут найти себя на рынке оказания услуг коммерческим структурам. Для этого необходимо создать реестр проверенных ЧОП, предложила заместитель председателя Московского Антикоррупционного комитета и Национального комитета общественного контроля Марина Сирота.

 

«При выборе охранного предприятия необходимо смотреть на заслуживающие доверия структуры вневедомственной охраны, для этого нужен реестр проверенных частных охранных предприятий», — считает Сирота.

 

После проведения общественных слушаний по проекту постановления Правительства в Общественной палате России будет подготовлено заключение с предложениями экспертов по корректировке документа.

 

«Пока проект постановления находится на обсуждении, поэтому текст документа может претерпеть изменения», — заключил Дмитрий Галочкин. процента.

 

Напомним, численность Росгвардии, по словам её директора Виктора Золотова, после завершения всех организационно-штатных мероприятий достигнет более 340 тысяч человек. На этой неделе Национальная гвардия взяла под охрану стратегически важные объекты на Крымском полуострове. Среди них — энергомост в Крым и ядерный реактор в Севастополе. Под защитой Росгвардии также находится детский лагерь «Артек».

 

Источник: Парламентская Газета

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