Завершается общественное обсуждение проекта постановления Правительства страны, касающееся деятельности частных охранных предприятий. Документ подготовлен Федеральной службой войск Национальной гвардии России и размещён на сайте regulation.gov.ru. Согласно ему будут внесены изменения в ряд государственных документов, регулирующие вопросы работы ЧОПов. Члены Общественной палаты РФ провели слушания, посвящённые повышению требований к частной охранной деятельности в пресс-центре «Парламентской газеты».

На рынке должны остаться только дееспособные и добросовестные!

Напомним, в апреле Президент РФ Владимир Путин объявил о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. Помимо борьбы с терроризмом и организованной преступностью, охраны важных государственных объектов и спецгрузов, содействия ФСБ в охране государственной границы, Нацгвардия также станет контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия в стране. Ведомство будет заниматься вопросами лицензирования, следить за подготовкой охранников и контролировать вооружение ЧОПов. Как сказано в законе, «выдавать в соответствии с законодательством Российской Федерации во временное пользование физическим и юридическим лицам отдельные виды, типы и модели оружия и патронов к нему, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства».

Кроме того, новая Росгвардия будет проводить проверки ЧОПов и давать оценку профпригодности их сотрудников, особенно в части применения служебного оружия и спецсредств. Росгвардия подготовила проект постановления Правительства, в котором предлагает повысить качество оказания услуг частных охранных предприятий, оказывающих услуги в бюджетных учреждениях, ведомствах, школах и больницах.

«Правоприменительная практика показывает, что ряд недобросовестных частных охранных организаций, имеющих низкую обеспеченность материально-техническими и людскими ресурсами, в целях получения государственного контракта в большинстве случаев умышленно идут на значительное снижение цены выставляемого лота, что в последующем приводит к выставлению на посты охраны работников, не имеющих зачастую опыта работы и соответствующей квалификации, а в ряде случаев — к неисполнению перед заказчиками как частично, так и полностью своих обязательств», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении требований к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вводит ряд требований для вневедомственной охраны с тем, чтобы на рынке остались только дееспособные и добросовестные частные охранные предприятия и чтобы оградить граждан от неопытных участников рынка», сказал.председатель Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин.

Среди требований, которые предлагают ввести для ЧОПов, — наличие предыдущих контрактов на оказание услуг до момента заключения контракта с государственными учреждениями (что позволит избежать заключения контрактов с фирмами-однодневками), наличие лицензии на охрану объектов, наличие в штате не менее ста человек, напомнил главный эксперт-специалист Управления по организации лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Андрей Аванесов.

«У организации также не должно быть никаких нарушений законодательства — к примеру, нарушений в сфере оборота оружия. Если это происходит, участвовать в конкурсах на заключение госконтракта они не должны, пояснил представитель Росгвардии.

Кроме того, ЧОПы должны состоять в саморегулируемых организациях.

Нужен ли малый бизнес в охранной сфере?

Положение постановления Правительства о введении требований к частным охранным организациям, оказывающим услуги для госучреждений, предполагающее наличие в ЧОП не менее ста сотрудников, закроет путь малому бизнесу в эту сферу. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Данилов в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Это требование следует заменить на требование об обязательстве ЧОП быть членом саморегулируемой организации и профсоюза», — считает Данилов. По его мнению, если постановление вступит в силу, представители вневедомственной охраны будут подавать в суд, поскольку закон о защите конкуренции противоречит требованию о необходимом количестве членов в штате структур вневедомственной охраны. «Только вчера в Торгово-промышленной палате мы обсуждали стратегию развития малого предпринимательства в стране. Если постановление в существующем виде будет принято, это «выключит» малый бизнес из этой сферы. Необходимый путь развития — вступление в СРО, такая система уже работает в нашей стране», — отметил эксперт. Кроме того, по его мнению, повысить качество оказания услуг сотрудников ЧОП можно путём внедрения профессиональных стандартов.

Между тем аналитики напоминают, что речь идёт только о ЧОП, которые хотят принять участие в конкурсах с государственным финансированием. Двадцать три тысячи частных охранных предприятий — а именно столько сегодня работает в стране — могут найти себя на рынке оказания услуг коммерческим структурам. Для этого необходимо создать реестр проверенных ЧОП, предложила заместитель председателя Московского Антикоррупционного комитета и Национального комитета общественного контроля Марина Сирота.

«При выборе охранного предприятия необходимо смотреть на заслуживающие доверия структуры вневедомственной охраны, для этого нужен реестр проверенных частных охранных предприятий», — считает Сирота.

После проведения общественных слушаний по проекту постановления Правительства в Общественной палате России будет подготовлено заключение с предложениями экспертов по корректировке документа.

«Пока проект постановления находится на обсуждении, поэтому текст документа может претерпеть изменения», — заключил Дмитрий Галочкин. процента.

Напомним, численность Росгвардии, по словам её директора Виктора Золотова, после завершения всех организационно-штатных мероприятий достигнет более 340 тысяч человек. На этой неделе Национальная гвардия взяла под охрану стратегически важные объекты на Крымском полуострове. Среди них — энергомост в Крым и ядерный реактор в Севастополе. Под защитой Росгвардии также находится детский лагерь «Артек».

Источник: Парламентская Газета