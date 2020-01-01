ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    10 Октября 2016
Руководителям на заметку

По итогам прокурорской проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Чертковского района, выявлены нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы.

 

Установлено, что в коммерческую организацию трудоустроена бывшая муниципальная служащая, работавшая заведующей ЗАГСом Администрации района.

 

Однако, в нарушение требований ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» работодателем в установленный срок не сообщено в Администрацию о трудоустройстве работника.

 

Прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.29 КоАП РФ, и судом ему определено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

 

Решение суда в законную силу не вступило.

 

Источник: Прокуратура Ростовской области

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 5.9831 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы