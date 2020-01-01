По итогам прокурорской проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Чертковского района, выявлены нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы.

Установлено, что в коммерческую организацию трудоустроена бывшая муниципальная служащая, работавшая заведующей ЗАГСом Администрации района.

Однако, в нарушение требований ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» работодателем в установленный срок не сообщено в Администрацию о трудоустройстве работника.

Прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.29 КоАП РФ, и судом ему определено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Источник: Прокуратура Ростовской области