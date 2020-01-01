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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    10 Октября 2016
По представлению прокурора восстановлены трудовые права работника предприятия

Каменской городской прокуратурой в связи с поступившим обращением проведена проверка соблюдения трудового законодательства в Северокавказком филиале ФГУП «УВО Минтранса России» по территории района.

 

В ходе проверки установлено, что заявитель является сотрудником Каменского отделения предприятия и неоднократно привлекался без его согласия для осуществления трудовой деятельности в выходные и нерабочие дни. Однако в нарушение требований Трудового кодекса РФ оплата труда в двойном размере организацией ему не производилась.

 

Прокуратурой директору отделения направлено представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого заявителю произведена доплата за работу в выходные дни, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

Источник: Прокуратура Ростовской области

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