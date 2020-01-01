Каменской городской прокуратурой в связи с поступившим обращением проведена проверка соблюдения трудового законодательства в Северокавказком филиале ФГУП «УВО Минтранса России» по территории района.

В ходе проверки установлено, что заявитель является сотрудником Каменского отделения предприятия и неоднократно привлекался без его согласия для осуществления трудовой деятельности в выходные и нерабочие дни. Однако в нарушение требований Трудового кодекса РФ оплата труда в двойном размере организацией ему не производилась.

Прокуратурой директору отделения направлено представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого заявителю произведена доплата за работу в выходные дни, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: Прокуратура Ростовской области