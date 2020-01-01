Прокуратура Ростовской области выявляет всё новые нарушения трудового законодательства.

Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону в связи с поступившим обращением проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности юридического лица.

В ходе проверки установлено, что ОАО «Эстайлер» в нарушение требований Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда рабочих мест, которая позволяет установить их соответствие установленным законам требованиям и стандартам, не проводилась.

Прокуратурой района руководству открытого акционерного общества внесено представление и возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ОАО «Эстайлер» и его генеральный директор Государственной инспекцией труда в Ростовской области привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 65 тыс. руб.

Меры прокурорского реагирования способствовали устранению нарушений, на предприятии проведена специальная оценка условий труда рабочих мест.

А прокуратурой Обливского района, в соответствии с планом работы, проведена проверка исполнения требований законодательства об охране труда.

В ходе проверки было установлено, что в ООО «Валерия», ОАО «Колос», ООО «Обливский продовольственный терминал», ООО «Свежий Хлеб-К», ЗАО «Молоко» работодателями не проведена специальная оценка условий труда, к исполнению обязанностей допускались работники не прошедшие обучение, проверку знаний требований охраны труда и стажировку на рабочем месте. Указанные нарушения препятствуют обеспечению безопасных условий труда работников, влекут угрозу причинения вреда их жизни и здоровью.

Прокуратурой внесены представления об устранении нарушений законодательства и возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Призываем руководителей ЧОО быть бдительными и заранее устранять возможные нарушения в своих организациях. Как видите, контролирующие органы не дремлют!

Источник: Прокуратура Ростовской области