Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с начальником территориального органа Росгвардии по Ростовской области полковником полиции Владимиром Жигулой.

Он поздравил полковника полиции Владимира Жигулу с назначением на должность начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ростовской области и пожелал успехов в служебной деятельности. Глава региона подробно обсудил с начальником территориального управления спектр задач нового органа исполнительной власти, а также вопросы взаимодействия по обеспечению общественной безопасности жителей области.

Со своей стороны Владимир Жигула поблагодарил Губернатора Ростовской области за поздравление и выразил готовность к взаимному сотрудничеству в целях эффективного выполнения задач, возложенных на территориальное подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации.

Источник: Сайт РосГвардии