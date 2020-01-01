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Частная охрана на Дону
    17 Октября 2016
Губернатор Ростовской области встретился с начальником территориального органа Росгвардии

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с начальником территориального органа Росгвардии по Ростовской области полковником полиции Владимиром Жигулой.

 

Он поздравил полковника полиции Владимира Жигулу с назначением на должность начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ростовской области и пожелал успехов в служебной деятельности. Глава региона подробно обсудил с начальником территориального управления спектр задач нового органа исполнительной власти, а также вопросы взаимодействия по обеспечению общественной безопасности жителей области.

 

Со своей стороны Владимир Жигула поблагодарил Губернатора Ростовской области за поздравление и выразил готовность к взаимному сотрудничеству в целях эффективного выполнения задач, возложенных на территориальное подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации.

 

Источник: Сайт РосГвардии

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