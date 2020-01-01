Махровый демпинг, плата за воздух в СРО и бизнес под диктовку заказчика. Руководитель ЧОП "Гамма" рассказал о главных проблемах охранной отрасли.

Экономический кризис последних лет для игроков частного охранного рынка стал своего рода индикатором фундаментальности и надежности бизнеса. Ветер перемен безжалостно разрушил шаткие конструкции и замки на песках. Все, что имело более прочную основу, выдержало натиск, устояло, получило бесценный опыт и новый вектор развития. Одно из таких предприятий - охранная фирма "Гамма", старожил отрасли в Ставропольском крае. Созданная в далеком 1992 году, "Гамма" сначала занималась монтажом пожарной сигнализации, а затем - спустя несколько нелегких лет формирования законодательства в части охранного бизнеса - первой в Ставрополе получила лицензию на охранную деятельность. Сейчас под защитой "Гаммы" находятся более 3500 объектов - это крупные предприятия, офисы и супермаркеты. Специалисты ЧОПа участвовали в монтаже системы безопасности на Ставропольском участке нефтепровода Казахстан-Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума, за что в 2002 году "Гамма" получила благодарственное письмо от американской компании «Honewell». Об успехе, пробелах в законодательстве и неизбежной автоматизации охранной деятельности журналист портала "Под Охраной" побеседовал с генеральным директором "Гаммы" Дмитрием Цкиманаури.

- Дмитрий Сергеевич, кто были самыми первыми заказчиками "Гаммы"?

- Первыми нашими объектами были производитель медицинских препаратов и мебельный магазинчик. У нас дежурная часть была, а прямо за ней через стену - тот самый магазин. И так было интересно: заступала смена, сидели двое охранников с оружием - тогда еще с 12-ым калибром - а еще дежурный техник и оператор. Кстати, эти объекты до сих пор под нашей охраной. Вообще есть масса клиентов, которые сотрудничают с нами уже много лет. Кто-то начинал с оптовой торговли алкоголем, а сейчас у них целые заводы или сеть магазинов. Кто-то торговал мебелью, а потом открыл сеть больших магазинов...

- С тех пор прошло много лет. Если не секрет, сколько в "Гамме" сейчас ГБР?

- В целом в группе компаний около 46. Дело в том, что мы сейчас наращиваем присутствие, постоянно выставляем новые ГБР, так что до предела еще не дошли. Плюс в выходные и праздничные дни дополнительно выставляем усиленные ГБР.

- И сразу возникает вопрос: зона покрытия? Только Ставропольский край?

- Работаем по всему Кавказу.

- На Кубань не собираетесь заходить? Многие предприятия из соседних регионов охотно берут объекты в Краснодарском крае...

- Конечно, у нас есть определенные интересы на Кубани, но пока мы там справляемся силами наших партнеров.

- Кризис длится уже около трех лет. Как вам работается в таких условиях? Ощущаете давление на отрасль в целом и на Вашу компанию в частности?

- Разумеется. Выстоять нам помог твердый принцип вкладывать в развитие предприятия . Я всегда на этом настаивал. И как показала практика, был прав, потому что этот кризис нас не пошатнул. Мало того: нам удалось реализовать два достаточно крупных и затратных проекта. И сейчас вот чуть полегче стало, потому что мы не испугались и реализовали эти проекты...

- Изменился ли профиль заказчика и кого сейчас стало больше - мелких и средних предпринимателей или крупных?

- Как показывает практика, основные заказчики охранных услуг – большие компании, торговые сети. Мелкие предприниматели - те, кому удалось сохранить бизнес в непростое для российской экономики время - к сожалению, стали экономить на всем, в том числе и на безопасности. Но, я думаю, это временная тенденция. Не исключено, что дно кризиса пройдено. По крайней мере, я замечаю, что у многих бизнес налаживается. Другой вопрос состоит в том, что многие недобросовестные коллеги в погоне за клиентом демпингуют. И тем самым обесценивают работу всего охранного сообщества. У нас вообще уникальная отрасль: назовите мне хоть одну сферу, не считая нефтяной, где падают цены? А в охранной отрасли цены падают на все услуги. Как экономист, я понимаю механизмы, но это же нонсенс. Налоги растут, социальная нагрузка растет, затраты растут, а прибыль падает. И вот еще момент: мы же сами виноваты в том, что прибыль падает. Выход из ситуации - четко понимать, сколько наши услуги на самом деле стоят. А то получается, что люди мебель и машины себе покупают, а за собственную безопасность платить не хотят.

- Можете назвать основные проблемы охранной отрасли, которые мешают двигаться вперед?

- Если говорить в целом по отрасли, то она у нас абсолютно не сформирована. Нет такого понятия как страхование проф ответственности. Раньше многие страховали ответственность профессиональную, сейчас ни одна страховая компания этого делает, только ответственность третьих лиц. Получается, что все риски мы берем на себя, а это неправильно. Еще одна проблема – долги заказчиков перед охранными предприятиями. Однако, пожалуй, самая главная - и тут любой директор ЧОПа поддержит меня - многие крупные собственники объектов почему-то считают, что могут диктовать нам, как их охранять. Где должен находиться охранник и т.д. И ведь охранные предприятия в большинстве случаев все это принимают! Ни в какой другой отрасли такое невозможно. И пока мы не придем к единым стандартам и правилам, так все и останется. Да, забыл сказать про такую распространенную тенденцию как услуги в долг. Это еще одна болевая точка нашей отрасли. Так и хочется напомнить: каждая работа должна оплачиваться!

- Я думаю, с Вами согласится каждый руководитель. Но возникает вопрос: как выйти из этой ситуации? СРО поможет в этом?

- А что такое СРО в нашей отрасли? В любой другой отрасли саморегулирующая организация дает стандарты и отвечает за каждого ее участника. А что в охранной деятельности? Вообще ничего. Представители СРО говорят: мы вас стандартизируем. Да я сам себя стандартизировал уже давно! Получается такая мифическая компания, где люди сидят и на взносах делают бизнес. Если отменят лицензии в Росгвардии и будут давать СРО - вопросов нет. Что касается нового законопроекта, то его у нас сейчас понимают однозначно: надо вступать в СРО. Сейчас существуют очень много саморегулирующих организаций: по физической охране сетевых супермаркетов, по охране стационарных объектов, практически по всем видам деятельности. И вот если компания собирается работать с госзаказом, то получается что? - надо вступать во все эти СРО и везде платить? А за что? Или вот сейчас говорят: создавайте профсоюзы. Мне зачем как работодателю создавать профсоюз? У нас есть профсоюз, любой охранник может в них вступить, есть, наконец, Минтруда. А зачем мне создавать еще что-то?

- На Кубани сейчас активно привлекают в охране гособъектов казачьи ЧОПы. Как с этим обстоят дела в Ставропольском крае?

- У нас это все пока только создается.

- Давайте снова о кризисе. Только о кадровом - он есть во многих сферах. А вы его ощущаете? И по каким критериям подбираете сотрудников?

- Раньше брали сотрудников с опытом работы, теперь приходится самим обучать и подтягивать. Мы проводим стрельбы, обучающие семинары, нанимаем бывших сотрудников вневедомственной охраны... Стараемся держать марку. Если говорить о формировании ГБР, проблем с этим нет. Есть - с постами физической охраны. Но мы вообще хотим постепенно уйти от физохраны, так как с такими ценами что сложились на данный момент невозможно платить достойную зарплату и оказывать качественные услуги.

- Какие планы на ближайшее время? Какие технические новинки или инновации в бизнесе вы бы хотели реализовать?

- Я бы сделал упор на развитие и автоматизацию всех процессов, максимально убрав человеческий фактор. В идеале дежурная часть мне видится так: сервера стоят, людей вообще нет, а патрули приезжали по сигналу тревоги на объекты. Информация о сработке передается патрулю, патруль подтверждает, у него на планшете проложен путь, и он поехал. А весь процесс отслеживает специальная программа. И мы сейчас налаживаем такую схему работы.

- Дмитрий Сергеевич, спасибо за интересную беседу!

Источник: портал "Под охраной"