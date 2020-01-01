ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    24 Октября 2016
Форум "Безопасность бизнеса"

Руководителей ЧОПов России приглашают в Екатеринбург на форум "Безопасность бизнеса". Обещают новый формат работы.

 

VI форум "Безопасность бизнеса" пройдет в Екатеринбурге 16-17 ноября 2016 г. Руководители и специалисты по безопасности бизнеса из разных регионов России соберутся вместе для ежегодного обсуждения наиболее острых вопросов.

 

В этом году мероприятие пройдёт в новом деловом формате круглых столов. Организаторы обещают презентацию лучших практик, живые примеры, знакомство с бесценным опытом старейших игроков рынка, которые готовы поделиться профессиональными секретами.

 

Основным отличием Форума «Безопасность бизнеса» является его высокая практическая значимость для специалистов в сфере безопасности. Выставочно-демонстрационная зона предоставит участнику возможность для детального знакомства с новейшими решениями в сфере безопасности (КЕЙСЫ, ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, НЕТВОРКИНГ.)

 

Традиционно среди участников пройдет отраслевой конкурс на звание «Лучший специалист в сфере безопасности». В 2016 году, чтобы определить победителя, организаторы предусмотрели сложные профессиональные тесты и практические задания.

 

Организаторы впервые предоставили возможность участия в расширенной программе Форума, которая направлена на установление и укрепление межрегиональных деловых контактов, прямое общение руководителей по безопасности без цензуры – это участие в специализированных мастер-классах и в деловом ужине.

 

Посещение Форума является платным, необходима обязательная регистрация.

 

Место проведения - г. Екатеринбург Центр культуры "Урал"

 

Регистрация участников - www.Безопасность-Урала.рф

 

Источник: портал "Под охраной"

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 5.9966 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы