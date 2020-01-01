Руководителей ЧОПов России приглашают в Екатеринбург на форум "Безопасность бизнеса". Обещают новый формат работы.

VI форум "Безопасность бизнеса" пройдет в Екатеринбурге 16-17 ноября 2016 г. Руководители и специалисты по безопасности бизнеса из разных регионов России соберутся вместе для ежегодного обсуждения наиболее острых вопросов.

В этом году мероприятие пройдёт в новом деловом формате круглых столов. Организаторы обещают презентацию лучших практик, живые примеры, знакомство с бесценным опытом старейших игроков рынка, которые готовы поделиться профессиональными секретами.

Основным отличием Форума «Безопасность бизнеса» является его высокая практическая значимость для специалистов в сфере безопасности. Выставочно-демонстрационная зона предоставит участнику возможность для детального знакомства с новейшими решениями в сфере безопасности (КЕЙСЫ, ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, НЕТВОРКИНГ.)

Традиционно среди участников пройдет отраслевой конкурс на звание «Лучший специалист в сфере безопасности». В 2016 году, чтобы определить победителя, организаторы предусмотрели сложные профессиональные тесты и практические задания.

Организаторы впервые предоставили возможность участия в расширенной программе Форума, которая направлена на установление и укрепление межрегиональных деловых контактов, прямое общение руководителей по безопасности без цензуры – это участие в специализированных мастер-классах и в деловом ужине.

Посещение Форума является платным, необходима обязательная регистрация.

Место проведения - г. Екатеринбург Центр культуры "Урал"

Регистрация участников - www.Безопасность-Урала.рф

Источник: портал "Под охраной"