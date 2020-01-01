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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    31 Октября 2016
Руководителям на заметку!

Прокуратура области продолжает карать за неисполнение трудового законодательства - в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы 11 работникам.

 

Красносулинской городской прокуратурой признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Гранит» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации).

 

По версии следствия, директор ООО «ГРАНИТ», зная о необходимости своевременной выплаты работникам предприятия заработной платы и имея для этого реальную возможность, то есть при наличии денежных средств, в том числе в виде поступлений от осуществляемой коммерческой деятельности, около шести месяцев частично не выплатил заработную плату 11 работникам в общей сумме более 380 тысяч рублей.

 

Ход расследования по уголовному делу взят на контроль прокуратурой.

 

Источник: Сайт Прокуратуры Ростовской области

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