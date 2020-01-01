В октябре 2016 года было вынесено решение о признании ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» нарушившими Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции, ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» было выдано предписание прекратить нарушение Федерального закона, в части установления цен на платные услуги медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника.

Ранее в августе 2015 года, после неоднократных жалоб со стороны работников и руководителей частных охранных организаций города Астрахани, о завышении цены, со стороны медицинских учреждений, за услуги медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника, представителями охранного сообщества города Астрахани были поданы заявления в Астраханский УФАС.

Согласно требований федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - частные охранники стали обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование. В подтверждение необходимо предоставить справку формы 046-1, для получения которой получить заключения терапевта, окулиста, нарколога, психиатра, сделать ЭКГ, энцефалографию и сдать анализы. Все эти услуги оказываются только на платной основе государственными и частными медицинскими учреждениями. Врача терапевта и окулиста можно пройти в любом учреждении. А получить заключение нарколога и психиатра можно только в областном наркологическом диспансере и областной психиатрической больнице. Данная ситуация позволила установить монопольно высокую цену данной услуги, которая не может быть объяснима какими бы то ни было методиками, а поэтому не сопоставима с ценой на аналогичные услуги в других регионах. Цена на эти услуги оказалась очень высока для бюджета частных охранников».

По результатам рассмотрения заявлений, в декабре 2015 года, Астраханским УФАС были возбуждены антимонопольные дела в отношении ГБУЗ АО «Областная Клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер».

В августе 2016 года было вынесено решение о признании ГБУЗ АО «Областная Клиническая психиатрическая больница» нарушившими Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции. ГБУЗ АО «Областная Клиническая психиатрическая больница», им так же было выдано предписание прекратить нарушение Федерального закона, в части установления цен на платные услуги медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника.

Решение и предписание по делу №126-к-03-15 смотрите на портале "Хранитель"