По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам частной охранной организации.

Прокуратура Киевского района г. Симферополя провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Частная охранная организация «Профессионал».

Установлено, что у общества имеется задолженность по заработной плате, образовавшаяся с января по июнь 2016 года на общую сумму свыше 600 тыс. рублей.

При этом, согласно полученной в ходе проверки информации об операциях, совершенных по счету частной охранной организации, в указанный период времени она имела возможность погашать долг. В частности, генеральный директор общества оплатила ремонт автомобилей, обучение частных охранников и другие хозяйственные расходы. Кроме того, она оформила для себя за счет средств предприятия беспроцентный заем.

Материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

Ход расследования контролируется прокуратурой района.

Источник: ГардИнфо