ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    7 Ноября 2016
В Крыму начались прокурорские проверки ЧОО

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам частной охранной организации.

 

Прокуратура Киевского района г. Симферополя провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Частная охранная организация «Профессионал».

 

Установлено, что у общества имеется задолженность по заработной плате, образовавшаяся с января по июнь 2016 года на общую сумму свыше 600 тыс. рублей.

 

При этом, согласно полученной в ходе проверки информации об операциях, совершенных по счету частной охранной организации, в указанный период времени она имела возможность погашать долг. В частности, генеральный директор общества оплатила ремонт автомобилей, обучение частных охранников и другие хозяйственные расходы. Кроме того, она оформила для себя за счет средств предприятия беспроцентный заем.

 

Материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования.

 

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

 

Ход расследования контролируется прокуратурой района.

 

Источник: ГардИнфо

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0347 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы