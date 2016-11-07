26 октября 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» — ФКЦ РОС.

На момент регистрации Объединение включает в себя 76 юридических лиц из 53 регионов Российской Федерации и является единственным Общероссийским отраслевым объединением работодателей, представляющим интересы руководителей и собственников частных охранных организаций России.

В ближайших планах Объединения – создание региональных отделений, во всех субъектах Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений своей деятельности Объединие считает совершенствование социально-трудовых отношений в частной охранной отрасли, подъем уровня жизни частных охранников и их социальной защищенности, улучшение имиджа профессии «частный охранник» и частной охранной деятельности в целом.

Также одним из приоритетных направлений Объединение считает работу по повышению качества охранных услуг, борьбу с фирмами – однодневками, дискредитирующими своей «деятельностью» частное охранное сообщество. Для решения этих вопросов ФКЦ РОС будет проводить активную работу по дальнейшему совершенствованию отраслевых институтов, в том числе развитию системы профессиональных стандартов.

Традиционно ФКЦ РОС собирается уделять серьезное внимание вопросам содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, координации и совершенствованию этой деятельности. В планах Объединения создание системы объединенных дежурных частей частных охранных организаций, с возможностью отслеживания положения групп быстрого реагирования и объектов частных охранных в режиме реального времени.

Объединение будет всемерно поддерживать и пропагандировать работу «прозрачных» частных охранных организаций, организующих свою работу в строгом соответствии с законом РФ и лицензионными требованиями, для чего, в частности предполагает налаживание тесного взаимодействия с подразделениями лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Так уже на сегодняшний день из 76 организаций, входящих в состав ФКЦ РОС, 42 организации являются действующими членами Координационного Совета по взаимодействию с частными охранными организациями и частными детективами при МВД России. (Приказ МВД №671 от 08.06.2015 г.).

Источник: ГардИнфо