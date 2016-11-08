С недавних пор за все оружие в нашей стране отвечает Росгвардия. И все владельцы стволов теперь должны иметь дело именно с ней, а не с МВД. С новыми полномочиями молодое ведомство вроде как справляется. Но вопросов у граждан, имеющих оружие или мечтающих его приобрести, — великое множество. Задать их (по телефону или по Интернету) они имели возможность на протяжении нескольких часов благодаря «МК». На прямой линии с россиянами — ведущий оружейный эксперт страны полковник Росгвардии Светлана ТЕРНОВА.

Еще перед началом прямой линии мы спросили у Светланы Васильевны — зачем вообще Росгвардии понадобилось «отобрать» оружие у МВД?

— Существует простая логика, которая позволяет нам понять, почему контроль за оборотом оружия был передан из Министерства внутренних дел в Российскую гвардию. Дело в том, что раньше оружие рифмовалось с уголовной преступностью, а сейчас — с экстремизмом, противодействовать которому и призвана Российская гвардия. То есть если раньше мы опасались, что это оружие попадет в руки уголовников, бандитов, разбойников, насильников, то сейчас мы призваны не допустить, чтобы это оружие попало в руки экстремистов. Это принципиальное отличие. По счастью, граждане не всегда его ощущают, но мы, Российская гвардия, прекрасно это понимаем. И мы понимаем, в частности, насколько привлекательны и коллекционные арсеналы, и арсеналы частных охранных организаций для экстремистов. И с учетом этого нашим охотникам, которые хотели бы иметь оружие в любом количестве и стрелять из него в разные сезоны, придется потерпеть. Смириться с ограничениями.

Полностью прочесть комментарии Светланы Васильевны Вы можете на сайте "Московского Комсомольца"