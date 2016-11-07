ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    9 Ноября 2016
Утверждены Юбилейные награды к 25-летию частной охранной и сыскной деятельности в России

Организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 25-летия «Дня сотрудника НСБ России» одобрены макеты Юбилейных Медали и Знака, а также Положения о них. Ассоциацией «КЦ РОСС» указанные знак и медаль запущены в производство.

 

Юбилейным знаком «25 лет частной охранной деятельности в России» предполагается награждать лучших работников частных охранных организаций за достижение высоких трудовых результатов при оказании охранных услуг и проявивших себя высокопрофессиональными специалистами.

 

Юбилейной медалью «25 лет частной охранной и сыскной деятельности в России» предполагается награждать работников частных охранных организаций, частных детективов, лиц, осуществляющих свою деятельность в сферах, связанных с частной охранной и детективной деятельностью, а также граждан Российской Федерации и иностранных государств, внесших существенный вклад в развитие частной охранной и детективной деятельности.

 

Наиболее отличившиеся сотрудники будут награждены на торжественном собрании в марте 2017 г. Юбилейными медалями за подписью Председателя комитета по общественным наградам Героя Советского Союза Г.Н. Зайцева.

 

По всем вопросам, связанным с заказом медалей и знаков обращаться по тел.: +7 (495) 641-0073.

 

Ознакомиться с Положениями о Юбилейном знаке «25 лет частной охранной деятельности в России» и Юбилейной медали «25 лет частной охранной и сыскной деятельности в России» можно на порталеГардИнфо

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.0070 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы