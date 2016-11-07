Организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 25-летия «Дня сотрудника НСБ России» одобрены макеты Юбилейных Медали и Знака, а также Положения о них. Ассоциацией «КЦ РОСС» указанные знак и медаль запущены в производство.

Юбилейным знаком «25 лет частной охранной деятельности в России» предполагается награждать лучших работников частных охранных организаций за достижение высоких трудовых результатов при оказании охранных услуг и проявивших себя высокопрофессиональными специалистами.

Юбилейной медалью «25 лет частной охранной и сыскной деятельности в России» предполагается награждать работников частных охранных организаций, частных детективов, лиц, осуществляющих свою деятельность в сферах, связанных с частной охранной и детективной деятельностью, а также граждан Российской Федерации и иностранных государств, внесших существенный вклад в развитие частной охранной и детективной деятельности.

Наиболее отличившиеся сотрудники будут награждены на торжественном собрании в марте 2017 г. Юбилейными медалями за подписью Председателя комитета по общественным наградам Героя Советского Союза Г.Н. Зайцева.

По всем вопросам, связанным с заказом медалей и знаков обращаться по тел.: +7 (495) 641-0073.

Ознакомиться с Положениями о Юбилейном знаке «25 лет частной охранной деятельности в России» и Юбилейной медали «25 лет частной охранной и сыскной деятельности в России» можно на порталеГардИнфо