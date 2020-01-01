В условиях экономических санкций продолжают оставаться актуальными вопросы своевременной выплаты зарплаты, что обусловило не снижающийся уровень активности прокурорского надзора в сфере защиты прав граждан на оплату труда.

В текущем году прокурорами городов и районов выявлено свыше 16,1 тыс нарушений. Для их устранения принято более 8,5 тыс актов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 1,4 тыс лиц, возбуждено 29 уголовных дел.

Принятые меры реагирования способствовали восстановлению прав более 9 тыс жителей области, которым выплачена задолженность на общую сумму 488 млн руб.

Принимая во внимание, что основная масса должников в регионе признана несостоятельными (банкротами) в текущем году приняты меры к активизации надзора в сфере исполнения законодательства о банкротстве арбитражными управляющими таких предприятий.

В некоторых случаях меры реагирования прокуроров в этой сфере активизировали деятельность арбитражных управляющих, что также привело к погашению имеющейся задолженности по зарплате.

К примеру, по итогам проверки конкурсного управляющего МУП «АГБ», где задолженность по оплате труда составляла 945,2 тыс. руб., установлено неисполнение им предусмотренных законом обязанностей. Оценка рыночной стоимости имущества предприятия своевременно не проводилась, работа по взысканию дебиторской задолженности не организовывалась, а также нарушалась очередность удовлетворения требований кредиторов, необходимые сведения о ходе процедуры банкротства опубликованы с нарушением предусмотренного порядка. По данным фактам прокуратурой г. Донецка в саморегулируемую организацию внесено представление, которое рассмотрено. Во исполнение требований прокурора конкурсным управляющим приняты меры к реализации конкурсной массы, в результате чего задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

В текущем году в рамках взаимодействия с рабочими группами и межведомственными комиссиями, созданными в муниципальных образованиях, по вопросам выявления фактов использования работодателями серых схем оплаты труда и неформальной занятости, органами прокуратуры области проведены соответствующие проверки и выявлены отдельные нарушения, связанные с использованием труда граждан без предусмотренного законом оформления трудовых отношений, а также факты выплаты заработной платы ниже установленного в Российской Федерации и определенного соответствующим соглашением в Ростовской области минимального размера оплаты труда, незаконные локальные акты, регулирующие порядок и сроки выплаты заработной платы.

Например, по результатам проверки в ЧОУ ДДПО УЦ «Мастер Авто» прокуратурой Морозовского района выявлено, что заработная плата выплачивается ниже определенного в Ростовской области уровня, работники о составных частях заработной платы не уведомляются. В этой связи директору общества внесено представление, а также в отношении него возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Акты реагирования рассмотрены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Органами прокуратуры области в ходе надзорных мероприятий уделялось внимание не только вопросам невыплаты заработной платы, но в целом соблюдению законодательства в этой сфере.

Так, прокурором г. Зверево установлены нарушения при оформлении трудовых договоров с работниками АО «ШУ «Обуховская», в которых отсутствовали обязательные условия о компенсациях и льготах, характеристики условий труда. По постановлению прокурора юридическое лицо и руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ.

Прокурором Куйбышевского района принесен протест на незаконно Положение об оплате труда и премировании ООО «АЛИСА», в котором предусмотрены сроки выплаты заработной платы, несоответствующие требованиям ст. 136 ТК РФ. Локальный акт предприятия приведен в соответствие с установленными требованиями закона.

Работа на данном направлении продолжается. Соблюдение трудовых прав граждан остается на постоянном контроле в прокуратуре области.

Настоятельно рекомендуем руководителям охранных организаций задуматься о том, чтобы исправно соблюдать законодательство в сфере Трудового Кодекса РФ!

Источник: сайт Прокуратуры Ростовской области