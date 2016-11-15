Директор Федеральной службы национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов определил, кто из должностных лиц нового силового ведомства будет уполномочен выдавать лицензии частным охранным предприятиям, разрешения на ношение и хранение оружия, а также удостоверения частным охранникам.

Курировать деятельность ЧОПов, согласно приказу, будет начальник главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, его первый заместитель и несколько военачальников рангом пониже. В регионах этими полномочиями будут наделены руководители самостоятельных отделений лицензионно-разрешительной работы. Кроме того они смогут делегировать некоторые свои полномочия подчиненным.

Напомним, Росгвардия получила от МВД права по выдаче лицензий на оружие и частную охранную деятельность. Кроме того новое ведомство наделили полномочиями по противодействию терроризму, охране общественного порядка, обеспечению режима военного или чрезвычайного положения. Также "гвардейцы" станут пресекать массовые беспорядки, в том числе в исправительных учреждениях. Вдобавок сотрудники Росгвардии будут охранять особо важные объекты, а также имущество юридических и физических лиц по договорам.

Президентским указом Росгвардию обязали организовать "в пределах своей компетенции" и собственную безопасность, под чем подразумевается "проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений", а также обеспечение информационной безопасности и защиты сведений, представляющих государственную тайну.

Вчера также стало известно, что во второй половине 2017 года подразделения Росгвардии получат пять новейших бронетранспортеров БТР-82В. Об этом сообщил заместитель директора службы Сергей Ерыгин. По его словам, этот БТР - отечественная разработка по глубокой модернизации бронетранспортера БТР-80 с полной заменой внутренних агрегатов и ходовой части. При этом башенная установка и прежнее вооружение останется.

Кроме того замглавы ведомства рассказал, что Росгвардия не планирует обзаводиться танками, ракетами и другим тяжелым вооружением. "Сейчас нет такой обстановки, чтобы нам понадобилась тяжелая техника вроде танков. Однако артиллерия у нас останется. Она нужна для поддержки подразделений в борьбе с бандформированиями и в ходе контртеррористических операций", - уточнил Ерыгин.

Речь, по его словам, в основном идет о минометах разного калибра, однако есть у Росгвардии и артустановки.

Напомним, в состав нового ведомства из МВД кроме лицензионно-разрешительной службы перешли спецподразделения СОБР и ОМОН, а также вневедомственная охрана и авиационные подразделения.

Ознакомиться с текстом Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 312 "Об отдельных полномочиях должностных лиц Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальных органов"

Источник: "Российская Газета"