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Частная охрана на Дону
    16 Ноября 2016
В Росгвардии определены должности, уполномоченные на выдачу лицензий ЧОО

Директор Федеральной службы национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов определил, кто из должностных лиц нового силового ведомства будет уполномочен выдавать лицензии частным охранным предприятиям, разрешения на ношение и хранение оружия, а также удостоверения частным охранникам.

 

Курировать деятельность ЧОПов, согласно приказу, будет начальник главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, его первый заместитель и несколько военачальников рангом пониже. В регионах этими полномочиями будут наделены руководители самостоятельных отделений лицензионно-разрешительной работы. Кроме того они смогут делегировать некоторые свои полномочия подчиненным.

 

Напомним, Росгвардия получила от МВД права по выдаче лицензий на оружие и частную охранную деятельность. Кроме того новое ведомство наделили полномочиями по противодействию терроризму, охране общественного порядка, обеспечению режима военного или чрезвычайного положения. Также "гвардейцы" станут пресекать массовые беспорядки, в том числе в исправительных учреждениях. Вдобавок сотрудники Росгвардии будут охранять особо важные объекты, а также имущество юридических и физических лиц по договорам.

 

Президентским указом Росгвардию обязали организовать "в пределах своей компетенции" и собственную безопасность, под чем подразумевается "проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений", а также обеспечение информационной безопасности и защиты сведений, представляющих государственную тайну.

 

Вчера также стало известно, что во второй половине 2017 года подразделения Росгвардии получат пять новейших бронетранспортеров БТР-82В. Об этом сообщил заместитель директора службы Сергей Ерыгин. По его словам, этот БТР - отечественная разработка по глубокой модернизации бронетранспортера БТР-80 с полной заменой внутренних агрегатов и ходовой части. При этом башенная установка и прежнее вооружение останется.

 

Кроме того замглавы ведомства рассказал, что Росгвардия не планирует обзаводиться танками, ракетами и другим тяжелым вооружением. "Сейчас нет такой обстановки, чтобы нам понадобилась тяжелая техника вроде танков. Однако артиллерия у нас останется. Она нужна для поддержки подразделений в борьбе с бандформированиями и в ходе контртеррористических операций", - уточнил Ерыгин.

 

Речь, по его словам, в основном идет о минометах разного калибра, однако есть у Росгвардии и артустановки.

 

Напомним, в состав нового ведомства из МВД кроме лицензионно-разрешительной службы перешли спецподразделения СОБР и ОМОН, а также вневедомственная охрана и авиационные подразделения.

 

Ознакомиться с текстом Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 312 "Об отдельных полномочиях должностных лиц Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальных органов"

 

Источник: "Российская Газета"

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