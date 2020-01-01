ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    17 Ноября 2016
Какова настоящая цена качественной охраны?

Экспертами комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами совместно с Общероссийским профсоюзом НСБ и КС НСБ России проводился мониторинг и анализ ценообразования на рынке охранных услуг города Москвы. Этот вопрос безусловно актуален и для Ростовской области. Предлагаем Вам сметный расчет базовой величины стоимости поста (2017 год) при оказании охранных услуг в городе Москве. Напоминаем, что прожиточный минимум на территории нашей области составляет 11637 рублей 60 копеек.

 

№ п/п Статьи расходов Расчет, % Затраты на содержание, руб. Примечание
1 Оклад   17 300,00 «Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на 2015 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей» от 26 мая 2015г.
  Итого:   17 300,00  
2.1 Пенсионный фонд РФ 22,0% 3806,00 Ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд Обязательного медицинского страхования
2.2 Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 2,9% 501,7
2.3 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1% 882,3
2.4 Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 0,2% 34,6
  Итого:   22 524,6  
3 Коэффициент сменности 4,2 94 603,32 Трудовой кодекс Российской Федерации
4 Накладные расходы 10,0% 9460,33 Амортизация форменной одежды, специальных средств и прочих расходов, необходимых для полноценной деятельности поста охраны в строгом соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции, а также содержание оперативно-дежурной службы, групп быстрого реагирования, службы инспекторов и т.п.
  Итого:   104063,65  
5 Прибыль 5,0% 5203,18 Расходы по содержанию административного аппарата
  Итого пост:   109 266,83  
  НДС: 18,0% 19 668,01  
  Пост с НДС:   128 934,86  

 

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