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17 Ноября 2016
Какова настоящая цена качественной охраны?
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Экспертами комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами совместно с Общероссийским профсоюзом НСБ и КС НСБ России проводился мониторинг и анализ ценообразования на рынке охранных услуг города Москвы. Этот вопрос безусловно актуален и для Ростовской области. Предлагаем Вам сметный расчет базовой величины стоимости поста (2017 год) при оказании охранных услуг в городе Москве. Напоминаем, что прожиточный минимум на территории нашей области составляет 11637 рублей 60 копеек.
|№ п/п
|Статьи расходов
|Расчет, %
|Затраты на содержание, руб.
|Примечание
|1
|Оклад
|
|17 300,00
|«Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на 2015 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей» от 26 мая 2015г.
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|Итого:
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|17 300,00
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|2.1
|Пенсионный фонд РФ
|22,0%
|3806,00
|Ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд Обязательного медицинского страхования
|2.2
|Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)
|2,9%
|501,7
|2.3
|Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
|5,1%
|882,3
|2.4
|Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
|0,2%
|34,6
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|Итого:
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|22 524,6
|
|3
|Коэффициент сменности
|4,2
|94 603,32
|Трудовой кодекс Российской Федерации
|4
|Накладные расходы
|10,0%
|9460,33
|Амортизация форменной одежды, специальных средств и прочих расходов, необходимых для полноценной деятельности поста охраны в строгом соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции, а также содержание оперативно-дежурной службы, групп быстрого реагирования, службы инспекторов и т.п.
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|Итого:
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|104063,65
|
|5
|Прибыль
|5,0%
|5203,18
|Расходы по содержанию административного аппарата
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|Итого пост:
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|109 266,83
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|НДС:
|18,0%
|19 668,01
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|Пост с НДС:
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|128 934,86
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