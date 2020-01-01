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17 Ноября 2016

Какова настоящая цена качественной охраны? Экспертами комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами совместно с Общероссийским профсоюзом НСБ и КС НСБ России проводился мониторинг и анализ ценообразования на рынке охранных услуг города Москвы. Этот вопрос безусловно актуален и для Ростовской области. Предлагаем Вам сметный расчет базовой величины стоимости поста (2017 год) при оказании охранных услуг в городе Москве. Напоминаем, что прожиточный минимум на территории нашей области составляет 11637 рублей 60 копеек . № п/п Статьи расходов Расчет, % Затраты на содержание, руб. Примечание 1 Оклад 17 300,00 «Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на 2015 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей» от 26 мая 2015г. Итого: 17 300,00 2.1 Пенсионный фонд РФ 22,0% 3806,00 Ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд Обязательного медицинского страхования 2.2 Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 2,9% 501,7 2.3 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1% 882,3 2.4 Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 0,2% 34,6 Итого: 22 524,6 3 Коэффициент сменности 4,2 94 603,32 Трудовой кодекс Российской Федерации 4 Накладные расходы 10,0% 9460,33 Амортизация форменной одежды, специальных средств и прочих расходов, необходимых для полноценной деятельности поста охраны в строгом соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции, а также содержание оперативно-дежурной службы, групп быстрого реагирования, службы инспекторов и т.п. Итого: 104063,65 5 Прибыль 5,0% 5203,18 Расходы по содержанию административного аппарата Итого пост: 109 266,83 НДС: 18,0% 19 668,01 Пост с НДС: 128 934,86 Полностью читайте статью на: портале "Хранитель"

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