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Сальским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по результатам прокурорской проверки, в отношении Татьяны Рыбниковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель и работодатель Рыбникова вопреки требованиям трудового законодательства о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, желая приукрасить действительное положение собственной хозяйственной деятельности, полностью не выплатила заработную плату за июнь - август 2016 года в сумме свыше 130 тыс рублей пяти работникам.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Уважаемые руководители! Мы продолжаем Вас информировать об ответственности за нарушения трудового законодательства, а именно за невыплату заработной платы. Надеемся, что это поможет Вам понять всю ответственность за данное нарушение!
Источник: Сайт Прокуратуры Ростовской области