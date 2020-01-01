

Логин

Пароль

Запомнить































Наши баннеры:



<a href="http://ohrana-don.ru" target="_blank"> <img src="http://ohrana-don.ru/mpp/loaded/image/work/88_31.gif" alt="Частная охрана на Дону" width="88" height="31" border="0"></a>





<a href="http://ohrana-don.ru" target="_blank"> <img src="http://ohrana-don.ru/mpp/loaded/image/work/100_100_var_2.gif" alt="Частная охрана на Дону" width="100" height="100" border="0"></a> Новости

24 Ноября 2016

Прокурорская проверка завершилась направлением в суд уголовного дела по факту невыплаты зарплаты Сальским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по результатам прокурорской проверки, в отношении Татьяны Рыбниковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель и работодатель Рыбникова вопреки требованиям трудового законодательства о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, желая приукрасить действительное положение собственной хозяйственной деятельности, полностью не выплатила заработную плату за июнь - август 2016 года в сумме свыше 130 тыс рублей пяти работникам. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Уважаемые руководители! Мы продолжаем Вас информировать об ответственности за нарушения трудового законодательства, а именно за невыплату заработной платы. Надеемся, что это поможет Вам понять всю ответственность за данное нарушение ! Источник: Сайт Прокуратуры Ростовской области

Страница сгенерирована

с помощью 14 запросов

за 6.0284 с



Правопорядок PulsCen.ru © Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.

Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель

При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна О проекте Карта сайта Вопрос - Ответ Новые материалы