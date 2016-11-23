Прокуратурой Южно-Сахалинска проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что с ноября 2011 года по февраль 2016 года учредитель ООО ЧОП «Арсенал» за систематическое совершение в пользу организации и его работников незаконных действий, входящих в полномочия инспектора центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Сахалинской области, передавал должностному лицу взятки, в том числе в виде автомобильного топлива путем ежемесячного перечисления на смарт-карты.

В связи с этим, прокуратурой в отношении ООО ЧОП «Арсенал» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи судебного участка №26 ООО ЧОП «Арсенал» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Приговором Южно-Сахалинского городского суда учредитель данной организации осужден за совершение преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст. 291 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Источник: Портал ГардИнфо