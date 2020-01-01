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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    24 Ноября 2016
В центре Ростова потасовка между охранниками закончилась огнестрельным ранением в грудь

В центре Ростова потасовка между охранниками закончилась огнестрельным ранением в грудь. Одного из участников «разборок» с травмами различной степени тяжести доставили в БСМП №2. Инцидент произошел поздней ночью во дворе дома №162 на улице Станиславского.

 

По информации источника DonDay.ru, оба участника конфликта были одеты в форму с надписью «Охрана». Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в перестрелку. При этом не ясно, что послужило причиной потасовки. Стрелявший сотрудник службы охраны скрылся с места происшествия.

 

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - прокомментировали DonDay.ru в надзорном ведомстве. - Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой Кировского района.

 

Источник: Портал DonDay

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