В России создают Доску Почета отличившихся охранников.

"Охранник супермаркета избил покупателя", "охранник магазина украл забытый посетительницей кошелек"... Средства массовой информации в последнее время пестрят сообщениями о некрасивых поступках представителей сферы безопасности. И мало кто вдается в подробности, что уличенный охранник - вовсе и не сотрудник ЧОПа, а администратор торгового зала, сторож или контролер. Читатель и вовсе не будет вникать в детали. И в результате у обывателей формируется негативный образ представителя ЧОПа: бесполезный человек, вор и в лучшем случае бездельник.

И на этом фоне информация об оперативных и грамотных действиях профессиональных охранников, связанных с риском для жизни, о сотнях предотвращенных преступлений, десятках задержанных злоумышленников, о спасенных жизнях людей умалчивается и остается известной лишь в узких кругах.

В СРО "Школа без опасности" решили восстановить справедливость и рассказать широкой общественности об отличившихся на службе охранниках. Для этого на страницах сайта Ассоциации начали публиковать истории представителей ЧОП, связанные с задержаниями и защитой имущества заказчика.

"Эти люди совершают то, что далеко выходит за рамки должностных инструкций. На свой страх и риск. Зачем? Почему? "Не мог поступить иначе" - самый популярный ответ среди тех, кто, поставив под угрозу жизнь и здоровье, потушил пожар, задержал злоумышленника, предотвратил нападение и т.д" - пишет о таких героях пресс-служба СРО.

Среди первых "фигурантов" Доски Почета - сотрудник ЧОО «Спец-Групп» Владимир Крютченко. Благодаря его действиям удалось спасти утопавших в ледяной воде детей. Вот как развивались события. При обходе прилегающей территории школы охранник Крютченко услышал детские крики о помощи. Они раздавались со стороны соседнего водоема.

Охранник побежал на место и увидел в полынье троих школьников. Ступать на лед, который не смог выдержать ребенка, было опасно. Спасать ребят пришлось с помощью подручных средств. На помощь В.И. Крютченко пришли двое прохожих. Детей вытащили на берег и передали МЧС. Как выяснилось позже, дети, находясь у водоема, решили проверить лед на прочность. Он не выдержал, и все трое оказались в воде. Руководством СРО Ассоциация «Школа без опасности» и ООО ЧОО «Спец-Групп» принято решение поощрить сотрудника охраны В.И. Крютченко премией в размере пятьдесят тысяч рублей. Также охранника отметили грамотой от депутата Государственной Думы А.Б. Выборного.

Доска Почета рассказывает также об истории сотрудника ЧОП «Альтаир» Александра Шевякина. Рискуя собственной жизнью, он предотвратил распространение пожара и помог избежать жертв и значительного ущерба. В школе, где дежурил охранник, сработала пожарная сигнализация. Не теряя времени, Александр Шевякин схватил огнетушитель, противогаз и поспешил к очагу возгорания. Когда он приблизился к подвалу, оттуда валил дым: полыхали канистры с лакокрасочными материалами.Охранник, пытаясь сбить пламя, опустошил весь баллон огнетушителя, но тщетно. Между тем в школе оставались дети, а взрыв нескольких десятилитровых ёмкостей с горючими жидкостями мог причинить серьезный ущерб зданию. Имея за плечами опыт службы в спецподразделениях, охранник не растерялся, поднял полыхавшую канистру и, рискуя собственной жизнь, вынес ее на улицу. Школьников эвакуировали, в происшествии никто не пострадал. По инициативе президента СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергея Саминского, поддержанной руководством ЧОП, Александру Шевякину объявили благодарность и выдали материальное вознаграждение.

Портал о безопасности "Под Охраной" тоже вносит свой вклад в освещение работы охранников по пресечению преступлений и защите имущества и жизни людей. Наш интернет-ресурс создал ежегодную традицию награждать отличившихся работников частных охранных структур. Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника Негосударственной сферы безопасности, который в России отметили 12 ноября. Специальная премия присуждается охранникам за мужество и профессионализм, проявленные в условиях чрезвычайной ситуации.

В 2016 году ее обладателями стали сотрудники ЧОП "Штурм" Юрий Букарев и Сергей Ступак. Они предотвратили крупный пожар на государственном объекте. Если бы не грамотные и быстрые действия охранников, а также прявленная ими смекалка, приниченный огнем ущерб составил бы несколько миллионов рублей, а база данных жителей всего Краснодарского края была бы утеряна.

Источник: Портал "Под охраной"