Граждане Российской Федерации получили возможность оценить эффективность деятельности руководителей территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (их структурных подразделений), предоставляющих государственные услуги в области оборота оружия. Результаты указанной оценки могут послужить основанием для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями подразделений лицензионно-разрешительной работы своих должностных обязанностей.

Оценка (от 1 до 5 баллов) проводится в отношении двух государственных услуг, предоставляемых подразделениями лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел:

Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов; Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

Критерии оценки включают в себя:

время предоставления государственной услуги;

время ожидания в очереди при получении государственной услуги;

вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственной услуги;

комфортность условий в помещении, в котором предоставлена государственная услуга;

доступность информации о порядке предоставления государственной услуги.

В целях выявления мнения гражданина о качестве предоставления государственных услуг сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы, принявший заявление о предоставлении государственных услуг, в случае согласия гражданина на участие в оценке качества предоставленной ему государственной услуги передает предоставленный им абонентский номер сотового телефона контактные, в информационную систему мониторинга государственных услуг.

На основе поступивших в федеральный телефонный центр оценок граждан ежеквартально формируется сводная оценка по каждому территориальному органу федерального органа исполнительной власти (его структурному подразделению), результаты которой в свою очередь являются основанием для принятия решения о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.

Кроме того, граждане могут оставить свой отзыв о работе подразделений лицензионно-разрешительной работы на сайте «Ваш контроль».

Полностью ознакомиться с механизмом оценки качества услуг, предоставляемых ЛРР, Вы можете на сайте Национальной Гвардии РФ