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Частная охрана на Дону
    28 Ноября 2016
Оценка качества услуг, предоставляемых ЛРР

Граждане Российской Федерации получили возможность оценить эффективность деятельности руководителей территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (их структурных подразделений), предоставляющих государственные услуги в области оборота оружия. Результаты указанной оценки могут послужить основанием для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями подразделений лицензионно-разрешительной работы своих должностных обязанностей.

 

Оценка (от 1 до 5 баллов) проводится в отношении двух государственных услуг, предоставляемых подразделениями лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел:

 

  1. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов;

     

  2. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

 

Критерии оценки включают в себя:

 

  • время предоставления государственной услуги;

     

  • время ожидания в очереди при получении государственной услуги;

     

  • вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственной услуги;

     

  • комфортность условий в помещении, в котором предоставлена государственная услуга;

     

  • доступность информации о порядке предоставления государственной услуги.

 

В целях выявления мнения гражданина о качестве предоставления государственных услуг сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы, принявший заявление о предоставлении государственных услуг, в случае согласия гражданина на участие в оценке качества предоставленной ему государственной услуги передает предоставленный им абонентский номер сотового телефона контактные, в информационную систему мониторинга государственных услуг.

 

На основе поступивших в федеральный телефонный центр оценок граждан ежеквартально формируется сводная оценка по каждому территориальному органу федерального органа исполнительной власти (его структурному подразделению), результаты которой в свою очередь являются основанием для принятия решения о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.

 

Кроме того, граждане могут оставить свой отзыв о работе подразделений лицензионно-разрешительной работы на сайте «Ваш контроль».

 

Полностью ознакомиться с механизмом оценки качества услуг, предоставляемых ЛРР, Вы можете на сайте Национальной Гвардии РФ

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