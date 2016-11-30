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Частная охрана на Дону
    30 Ноября 2016
Координационному Совету при Росгвардии быть!

25.11.2016 года состоялась рабочая встреча начальника ГУ ЛРР и ГК Росгвардии генерал-майора полиции Л.В. Веденова и Председателя правления ФКЦ РОС А.М. Козлова. Совещание стало первым, когда оба руководителя выступили уже в новом качестве: Леонид Владимирович, в соответствии с Указом Президента РФ от 24 ноября 2016 года, как начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а Александр Михайлович – как руководитель Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур».

 

Ключевыми вопросами рабочей встречи стали:

 

  • создание координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Росгвардии;

     

  • продвижение Проекта Постановления Правительства РФ «Об установлении требований к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 

Леонид Владимирович отметил, что Росгвардия, как ранее и МВД, заинтересована в активизации процессов укрупнения частных охранных организаций и в росте их возможностей по охране государственных объектов.

 

Кроме того, руководитель ГУ ЛРР и ГК Росгвардии пообещал, что обсуждение указанного проекта постановления будет вынесено на первое же заседание Координационного совета при ФС ВНГ России.

 

Полностью ознакомиться с отчетом о рабочей встрече можно на портале ГардИнфо

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