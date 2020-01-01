В Северо-Кавказском округе Росгвардии состоялся оперативный сбор руководящего состава.

Под руководством командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанта Евгения Зубарева состоялся оперативный сбор руководящего состава соединений и воинских частей непосредственного подчинения, а также территориальных органов Росгвардии в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В ходе работы подведены итоги служебно-боевой деятельности войск в 2016 году и уточнены задачи на 2017 год, рассмотрены вопросы достижения единства взглядов в организации и проведении мероприятий служебно-боевой деятельности.

В мероприятии приняли участие более 150 офицеров. С участниками сбора проведены различные лекционные, методические и комплексные занятия по организации служебно-боевой деятельности.

Завершилось мероприятие проведением расширенного военного совета Северо-Кавказского округа, на котором были подведены итоги первого этапа формирования региональных подразделений Росгвардии.

По окончании расширенного военного совета командиры воинских частей и подразделений, добившиеся лучших результатов в служебно-боевой деятельности, были поощрены командующим округом.

Источник: сайт РосГвардии РФ