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Частная охрана на Дону
    5 Декабря 2016
Оперативный сбор руководящего состава Росгвардии

В Северо-Кавказском округе Росгвардии состоялся оперативный сбор руководящего состава.

 

Под руководством командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанта Евгения Зубарева состоялся оперативный сбор руководящего состава соединений и воинских частей непосредственного подчинения, а также территориальных органов Росгвардии в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

 

В ходе работы подведены итоги служебно-боевой деятельности войск в 2016 году и уточнены задачи на 2017 год, рассмотрены вопросы достижения единства взглядов в организации и проведении мероприятий служебно-боевой деятельности.

 

В мероприятии приняли участие более 150 офицеров. С участниками сбора проведены различные лекционные, методические и комплексные занятия по организации служебно-боевой деятельности.

 

Завершилось мероприятие проведением расширенного военного совета Северо-Кавказского округа, на котором были подведены итоги первого этапа формирования региональных подразделений Росгвардии.

 

По окончании расширенного военного совета командиры воинских частей и подразделений, добившиеся лучших результатов в служебно-боевой деятельности, были поощрены командующим округом.

 

Источник: сайт РосГвардии РФ

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