В Торгово-промышленной палате РФ состоялось очередное заседание Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере безопасности, на котором обсудили профстандарт «Специалист в сфере предупреждения коррупции».

В мероприятии приняли участие: заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Данилов, вице-президенты СРО Ассоциация «Школа без опасности» Михаил Гаврилов и Николай Степанов, члены Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Александр Симанов и Тимур Кармазин и другие представители охранного сообщества, чей опыт позволяет наладить эффективную работу по развитию профессиональных квалификаций в НСБ.

Активную поддержку их деятельности оказывает Подкомитет по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности. Эту структуру возглавляет президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский.

В ходе предыдущих заседаний члены Комиссии уже обсудили два профессиональных стандарта: «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» и «Работник по обеспечению охраны медицинских организаций». Следует отметить, что во многом именно благодаря усилиям команды президента СРО Сергея Саминского были созданы оба этих документа.

В центре внимания членов Комиссии в этот раз был профстандарт «Специалист в сфере предупреждения коррупции». Его разработку курирует Александр Симонов, который в своем выступлении обосновал необходимость подготовки данного документа.

Подобная специальность — нечто новое для рынка, хотя, разумеется, в том или ином виде этот род занятий существует в современных компаниях. Задача профессионала, соответствующего такому стандарту, — создание системы, которая бы не позволяла возникать коррупционным схмам в компании. Именно в этом состоит основная цель. Поимка же взяточника означает, что в этой работе были недочеты и возможности для нарушения остались не устраненными.

Об актуальности этой деятельности говорить лишний раз не приходится. Стратегия национальной безопасности декларирует, что коррупция является одной из главных угроз устойчивому развитию страны, а последние события дали повод главе государства вновь напомнить о нулевой терпимости к этому явлению. В рамках противодействия коррупции был принят соответствующий закон, и хотя он, главным образом, касается мер, предпринимаемых в отношении государственных органов и служащих, власти, разумеется, ожидают, что частный сектор также внесет свою лепту в процесс оздоровления экономики.

Разработка профстандарта, который определяет компетенцию специалиста в этой области, может стать значимым вкладом НСБ в эту борьбу.

Следует понимать, что профессиональный стандарт — это, в первую очередь, база для разработки программ подготовки соответствующих специалистов. Борьба с коррупцией — целый комплекс мер, который требует определенного обучения и знаний. Сотрудники, занятые в этой деятельности, несомненно, должны наряду с безупречной репутацией обладать высокой квалификацией.

В настоящий момент документ находится на начальном этапе разработки. В него еще будут внесены многочисленные изменения, в том числе на основе мнений и предложений, высказанных в ходе состоявшегося заседания. Когда проект будет завершен, необходимо будет пройти длительную процедуру согласования в различных ведомствах.

Уже сейчас видно, что на этом пути могут возникнуть некоторые сложности. Противодействие коррупции — деятельность, которая предполагает проведение, по факту, оперативных мероприятий, расследований. И скорее всего, подобная терминология, верная по сути, едва ли вызовет одобрение своей формой: указанная деятельность видится государством как исключительная прерогатива отдельных его органов.

Разработчикам предстоит четко отобразить в документе грань между деятельностью специалиста, занимающегося борьбой с коррупцией, и деятельностью профильных государственных структур. Любое «размытие», начиная от неудачно выбранных терминов, обязательно вызовет замечания при согласовании.

Уместным здесь будет консультирование с МВД. Такой совет был дан разработчикам в ходе заседания.

Список профессиональных стандартов, которые создаются отдельными рабочими группами в рамках деятельности Комиссии, продолжает пополняться. Было рассмотрено обращение представителей Союза транспортников России о создании новой рабочей группы, которая займется созданием аналогичных документов в сфере безопасности транспортно-логистической деятельности. Предложение было поддержано.

Работа по развитию профессиональных квалификаций будет продолжена, и еще до конца года должен быть представлен обновленный варианта стандарта «Специалист в сфере предупреждения коррупции».

Источник: медиа-портал о безопасности "Хранитель"