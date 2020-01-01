Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов провел совещание с руководящим составом Росгвардии, подвел итоги деятельности ведомства за 2016 год и определил задачи следующего года.

Формирование новой структуры в апреле 2016 года стало значительным шагом в деле совершенствования военной организации государства, усиления правоохранительных органов и спецслужб. В 2016 году был сформирован центральный аппарат Росгвардии, в состав структуры вошли подразделения МВД, создана правовая база, регламентирующая деятельность войск. Сотрудники Росгвардии совместно с представителями силовых структур обеспечивали защиту государства от внутренних угроз. Служащие войск национальной гвардии выполняли задачи по борьбе с терроризмом, обеспечили безопасность на 15 мероприятиях мирового и государственного масштаба.

Войсковые наряды специальных моторизированных воинских частей Росгвардии позволили снизить уличную преступность в местах их дислокации, СОБР и ОМОН обеспечили безопасность на более чем 8 тысячах массовых мероприятий. Подразделения Росгвардии обеспечили охрану важных государственных объектов, среди которых предприятия ядерного оружейного комплекса и атомной энергетики. Вневедомственная охрана обеспечила безопасность более 371 тысячи объектов, показатель надежности составил 99,9%.

Виктор Золотов определил главные задачи 2017 года, среди которых второй этап формирования войск национальной гвардии, обеспечение готовности войск к выполнению поставленных задач, обеспечение безопасности во время проведения Кубка конфедераций по футболу, эффективность работы по противодействию коррупции и должностным преступлениям. Кроме того, генерал армии Виктор Золотов отметил важность повышения авторитета Росгвардии в обществе и укрепления доверия граждан.

Член экспертного совета МВД России по нормативно-правовой работе Анатолий Загорный считает, что Росгвардия находится в самом начале пути. "Росгвардия еще только комплектуется, ее руководство еще только недавно определилось со структурой", - комментирует эксперт "Ветеранским вестям". "Пока что еще не решены некоторые нормативно-правовые вопросы. До сих пор некоторые подразделения пользуются приказами министра внутренних дел. На решение этих проблем нужно время", - считает Загорный.

Источник: "Ветеранские Вести"