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Частная охрана на Дону
    8 Декабря 2016
В Санкт-Петербург запустили проект "Безопасное такси"

Начало сотрудничества с крупнейшей службой такси Санкт-Петербурга «ТаксовичкоФ» показывает ориентированность охранной фирмы «Титан» на развитие крупных партнерских отношений.

 

Запуск совместного проекта «Безопасное такси» состоялся 1 декабря. В каждой машине такси теперь установлена «тревожная кнопка». Правда, пока, на первом этапе «кнопка» есть только у водителя. В дальнейшем компании планируют постоянно тестировать услугу и, в случае возникновения потребности, интегрировать «тревожную кнопку» в клиентское приложение «ТаксовичкоФ». Сервис действует на всей территории Санкт-Петербурга. Это, без сомнения, помогает очень серьезно продвинуться вперед в вопросах предотвращения краж и хищений в автомобилях, и, в целом, в борьбе с преступностью в них.

 

Немаловажно, что возможен не только вызов специальной вооруженной группы, но и сотрудников таких служб, как ГИБДД, МЧС, скорой помощи и т.д. Помимо этого, в случае возникновения непредвиденных экстренных ситуаций: стихийного бедствия или техногенной катастрофы, охранная фирма «Титан» моментально включается во взаимодействие с вышеперечисленными городскими спасательными службами для того, чтобы локализовать катастрофу и предотвратить распространение негативных последствий для жизнедеятельности граждан.

 

Как сообщил редакции «ГардИнфо» генеральный директор ООО «Охранная фирма «Титан» Сергей Алексеев, на сегодняшний день система работает исправно, без сбоев. Сигналов о приведении в действие кнопки тревожной сигнализации пока, к счастью, не поступало.

 

Источник: портал ГардИнфо

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