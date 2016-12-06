Начало сотрудничества с крупнейшей службой такси Санкт-Петербурга «ТаксовичкоФ» показывает ориентированность охранной фирмы «Титан» на развитие крупных партнерских отношений.

Запуск совместного проекта «Безопасное такси» состоялся 1 декабря. В каждой машине такси теперь установлена «тревожная кнопка». Правда, пока, на первом этапе «кнопка» есть только у водителя. В дальнейшем компании планируют постоянно тестировать услугу и, в случае возникновения потребности, интегрировать «тревожную кнопку» в клиентское приложение «ТаксовичкоФ». Сервис действует на всей территории Санкт-Петербурга. Это, без сомнения, помогает очень серьезно продвинуться вперед в вопросах предотвращения краж и хищений в автомобилях, и, в целом, в борьбе с преступностью в них.

Немаловажно, что возможен не только вызов специальной вооруженной группы, но и сотрудников таких служб, как ГИБДД, МЧС, скорой помощи и т.д. Помимо этого, в случае возникновения непредвиденных экстренных ситуаций: стихийного бедствия или техногенной катастрофы, охранная фирма «Титан» моментально включается во взаимодействие с вышеперечисленными городскими спасательными службами для того, чтобы локализовать катастрофу и предотвратить распространение негативных последствий для жизнедеятельности граждан.

Как сообщил редакции «ГардИнфо» генеральный директор ООО «Охранная фирма «Титан» Сергей Алексеев, на сегодняшний день система работает исправно, без сбоев. Сигналов о приведении в действие кнопки тревожной сигнализации пока, к счастью, не поступало.

Источник: портал ГардИнфо