Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности. Указ опубликован на портале правовой информации, он отменяет документ, действовавший с сентября 2000 года. Документ был подписан 5 декабря и вступил в силу.

Кроме того, в документе сообщается о том, что Доктрина информационной безопасности Российской Федерации № Пр-1895, утвержденная президентом страны 9 сентября 2000 года, признана утратившей силу.

«Настоящая доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере», — говорится в документе.

Как отмечается в доктрине, одним из основных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру РФ в военных целях.

«Расширяются масштабы использования специальными службами отдельных государств средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств», — говорится в документе.

Кроме того, как сообщается в доктрине, отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики РФ. Российские средства массовой информации зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности.

«Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в доктрине.

В документе также отмечается увеличение масштабов компьютерной преступности в РФ, прежде всего в кредитно- финансовой сфере. Кроме того, сообщается о недостаточном уровне развития технологий информационной безопасности в экономической сфере. «Остается высоким уровень зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий в части, касающейся электронной компонентной базы, программного обеспечения», — говорится в документе.

Цели и направления стратегии

В связи с этим основными направлениями стратегии обеспечения информационной безопасности «в соответствии с военной политикой РФ» являются стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий; совершенствование системы обеспечения информационной безопасности ВС РФ.

«Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности являются защита суверенитета, поддержание политической и социальной стабильности, территориальной целостности Российской Федерации, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а также защита критической информационной инфраструктуры», — отмечается в доктрине.

Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных СМИ объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации. Российские СМИ зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности.

Работа над новой доктриной информационной безопасности началась в 2015 году, тогда в Совете безопасности России заявили, что главной тенденцией станет импортозамещение.

Источник: портал ГардИнфо