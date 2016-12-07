В нижней палате российского парламента зарегистрирован законопроект, расширяющий полномочия Росгвардии. В частности, ведомство сможет получать доступ к некоторой части медицинской информации россиян.

Законопроект о расширении полномочий Росгвардии зарегистрирован в Государственной думе. Автором проекта стал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Один из пунктов законопроекта предусматривает ​разрешение сотрудникам Росгвардии и МВД получать доступ к медицинской информации россиян, в частности, о наличии у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом или к владению огнестрельным оружием.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, получение информации о медицинских противопоказаниях или ограничениях граждан к управлению транспортным средством, владению огнестрельным оружием и осуществлению охранной деятельности позволят Росгвардии ​эффективно выполнять свои функции по контролю за оборотом оружия.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается также, что сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии не имеют полномочий по доставлению правонарушителей в органы МВД для составления протокола об административном правонарушении.

«В этой связи законопроектом предлагается внести в п.3 ч.1 ст.27.2 КоАП РФ изменение, предусматривающее наделение сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации при выявлении ими административных правонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 20.1–20.3, 20.5, 20.8, 20.13, 20.17–20.22 КоАП РФ, полномочиями по доставлению физических лиц в служебное помещение органа внутренних дел, служебное помещение территориального органа Росгвардии или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения в целях составления протокола об административном правонарушении», — говорится в документе.

В середине ноября заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Сергей Ерыгин рассказал, что Национальная гвардия России не будет закупать танки. Он пояснил, что к тяжелым видам вооружения ведомство возвращаться не планирует, поскольку «нет той внутренней обстановки, которая предопределяла бы оснащение войск Национальной гвардии такими образцами».

В то же время от отметил, что артиллерийское вооружение остается в войсках Росгвардии. «На всякий случай должно быть», — сказал он тогда и пояснил, что артиллерия по большей части находится в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам Ерыгина, такое вооружение может понадобиться для поддержки спецназа при действиях в горной местности.

В июне 2016 года Госдума, принимая закон о Росгвардии во втором чтении, расширила полномочия силовой структуры по сравнению с президентским вариантом закона. Президент Владимир Путин объявил о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск (ВВ) МВД 5 апреля 2016 года.

Источник: РБК