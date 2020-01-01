12 декабря 2016 года в рамках Общероссийского дня приема граждан в Управлении Росгвардии по Ростовской области и Управлении вневедомственной охраны по Ростовской области будет проводиться прием граждан в период с 12:00 часов до 20:00 часов по московскому времени.

Руководящий состав аппарата и подразделений управлений будет осуществлять прием заявителей по следующим адресам:

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области (Управление Росгвардии по Ростовской области)

Начальник управления, полковник полиции Владимир Анатольевич Жигула – г.Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 4/3, контактный телефон 8(863) 231-81-14.

Заместитель начальника управления – начальник центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции Андрей Аркадьевич Савченко – г.Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.200, к. 405, контактный телефон 8(863) 249-31-67.

ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области" (ФГКУ "УВО ВНГ России по Ростовской области")

Врио начальника управления, полковник полиции Александр Николаевич Кремень – г.Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д.46.

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Источник: сайт Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ