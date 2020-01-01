14 декабря состоялся брифинг заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Сергея Лебедева. Главной темой встречи с журналистами стал переход подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» и Научно-исследовательского центра «Охрана» в ведение Росгвардии. В связи с этим были рассмотрены результаты деятельности, перспективы развития, а также новые подходы в организации работы.

«Подошёл к концу первый этап формирования Росгвардии, завершено проведение оргштатных мероприятий. Сегодня личный состав войск национальной гвардии насчитывает около 340 тыс. человек, из них примерно 160 тысяч — личный состав подразделений полицейского направления, принятого в Росгвардию из различных служб МВД России, и более 53 тысяч работников ФГУП «Охрана». В итоге более 200 тысяч высококвалифицированных профессионалов непосредственно охраняют важные для безопасности и экономики государства объекты, а также выполняют задачи по охране правопорядка и общественной безопасности», — отметил генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, как и раньше, продолжают патрулировать улицы и общественные места и оперативно реагируют на сообщения о фактах противоправных действий. «В этом году сотрудниками подразделений вневедомственной охраны за административные правонарушения задержано свыше миллиона семисот тысяч лиц, установлено и задержано более сорока шести с половиной тысяч злоумышленников, совершивших преступления. Как видите, результаты работы подтверждают эффективность проводимых преобразований», — подвёл итог генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев.

С переходом в Росгвардию структура вневедомственной охраны не изменилась, однако был скорректирован её функционал. Некоторые направления деятельности переданы во вновь созданное Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы контролируют деятельность 23,3 тыс. частных охранных организаций, которые в своей работе используют 80,4 тыс. единиц служебного оружия.

В этом году они провели 3,2 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявили 210 тыс. нарушений правил оборота оружия.

В результате проверок в частных охранных организациях выявлено 439 нарушений установленных правил оборота оружия, на основании которых аннулировано 7,7 тыс. лицензий и разрешений, прекращена деятельность 637 частных охранных организаций (632 – добровольно отказались от осуществления частной охранной деятельности, а в 5 случаях – лицензии на осуществление частной охранной деятельности были аннулированы по решению суда).

Что касается ФГУП «Охрана» Росгвардии, то это всероссийская охранная компания, обладающая уникальным правовым статусом. Она эффективно решает задачи по защите интересов государства и общества, прав и свобод граждан в сфере обеспечения надежной защиты имущества и объектов различных форм собственности.

«В настоящее время в Правительстве Российской Федерации осуществляется подготовка соответствующего решения по реализации согласованного предложения Минпромторга России и Росгвардии о присоединении к ФГУП «Охрана» ведомственной охраны объектов промышленности. Данные вопросы сейчас прорабатывается всеми заинтересованными сторонами», — сообщил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев.

Также на ФГУП «Охрана» Росгвардии возложена задача по охране музеев. Сегодня работники ФГУП обеспечивают техническую защиту ряда государственных музеев, музеев-заповедников, архивов и библиотек. Только в Москве более 100 объектов Министерства культуры подключены на пульт ФГУП «Охрана», среди них Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Культурный центр вооруженных сил им. Фрунзе, музей им. А. Рублева, Галерея Ильи Глазунова.

Во время брифинга была продемонстрирована выставка новейших технических разработок ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии. В настоящее время арсенал применяемых средств охраны составляет более 120 типов изделий от простейших датчиков до сложных аппаратно-программных комплексов. Все они разработаны специалистами Научно-исследовательского центра «Охрана» или при их непосредственном участии.

Источник: сайт Национальной гвардии РФ