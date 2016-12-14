Председателем правления ФКЦ РОС Козловым А.М. представлен начальнику ГУ ЛРР и ГК Росгвардии Веденову Л.В. руководитель Санкт-Петербургского отраслевого объединения работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур Алексеев С.Ф.

Сергей Фёдорович хорошо известен в среде руководителей частных охранных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области как генеральный директор ООО ЧОП «Титан», много лет являющегося членом Ассоциации «КЦ РОСС».

В ходе встречи генерал-майор полиции Веденов Л.В. подчеркнул, что Росгвардию, прежде всего, интересуют вопросы организации содействия правоохранительным органам в охране правопорядка, и, если охранная отрасль сможет консолидироваться на базе объединений работодателей и придать новый импульс этой работе, то такие объединения можно только приветствовать.

С.Ф. Алексеев, в свою очередь, представил присутствующим своё видение развития отраслевых институтов частной охраны в Северо-Западном регионе, а так же привёл примеры наиболее успешного взаимодействия частной охраны и полиции.

Источник: портал ГардИнфо