В регионах проходят совещания подразделений РосГвардии

Так 13 декабря 2016 года в городе Астрахани, в конференц-зале гостиницы Азимут, состоялось совещание под председательством начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области полковника полиции П.А. Дегтярева.

Совещание было посвящено вопросам работы подразделений войск национальной гвардии, создания координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Росгвардии Астраханской области, контроля за оборотом оружия и охране общественного порядка в период новогодних праздников.

В совещании приняли участие начальник ЦЛРР - заместитель начальника управления Росгвардии по Астраханской области майор полиции А.Е. Зотов, сотрудники ЦЛРР, руководители частных охранных организаций, члены СРО СПБ «Партнерство»: ООО ОА "Аргус" – Юдин А.М., ООО ОА «Волга-Щит" Клочков Ф.В., ООО ЧОО «Русь» - Вальков А.И., ООО ЧОО «Волжский Патруль» - Коннов В.А., ООО ЧОО «Миротворец» - Бочкарев А.С., ООО ОА "Беркут" – Ситенко А.В., ООО ОА "БлокПост" – Курьянов Ю.Я., Болдырев Ю.А., ООО ЧОО "Святогор» – Радомирская С.А., ООО ЧОО «Оплот» - Расулов М.А., директор СРО СПБ «Партнерство» Буняев А.К. и другие.

В начале заседания руководитель управления Росгвардии по Астраханской области выступил с приветственной речью и рассказал присутствующим о создании координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Росгвардии и дальнейших перспективах развития. В ходе своего выступления он обратил внимание на контроль за служебным оружием находящимся у ЧОО.

Начальник ЦЛРР – довел до присутствующих новшество в законодательстве о превращении права в обязанность частных охранных организаций содействовать правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка. Эти изменения накладывают дополнительные обязанности на ЧОО. А Росгвардия и МВД должны организовать это взаимодействие . Было обращено особое внимание на качество предоставляемых охранных услуг. Было дано поручение Совету СРО СПБ «Партнерство»: при осуществлении независимого мониторинга заключения контрактов на оказание охранных услуг, предоставлять результаты в ЦЛРР для проведения анализа.

А в Краснодарском крае руководитель Федеральной службы войск нацгвардии РФ встретился с журналистами. По словам Сергея Власенко, региональное подразделение практически сформировано. Основой его стали внутренние войска, подразделения вневедомственной охраны, авиационные отряды особого назначения, а так же ОМОН и СОБР. В связи с этим спектр задач, которые ранее выполняли военнослужащие внутренних войск, значительно расширился, подчеркнул Власенко.

Бойцы Росгвардии будут участвовать не только в борьбе с терроризмом и охране общественного порядка, но и обеспечивать безопасность ТЭК и особо важных режимных объектов. А также контролировать оборот огнестрельного оружия - этим будут заниматься подразделения лицензионно-разрешительной службы, которые вошли в структуру нового ведомства. Больше 160 тысяч жителей Кубани имеют разрешение на владение травматическими пистолетами и охотничьими ружьями, оружейные комнаты оборудованы у 140 частных охранных предприятий. Деятельность ЧОПов также будет регулировать Росгвардия.

Что касается штата нового ведомства, то он укомплектован почти на 100%. По словам Сергея Власенко, краевое подразделение - одно из самых крупных в стране. Однако, численность его не разглашают. На службу отбирали военнослужащих, которые не имели дисциплинарных взысканий и были на хорошем счету.

В процессе формирования подразделений Росгвардии все включенные в нее структуры работали в штатном режиме. Второй организационный этап в ведомстве начнется в 2017 году - будет создана нормативная база и прописаны объемы выполнения задач. Также Росгвардия будет работать в плотном взаимодействии с казачеством . Напомню, указ о создании войск национальной гвардии Владимир Путин подписал в апреле этого года. Структура подчиняется напрямую президенту страны.

Источники: МАВКМ "ОПЕРА" и портал "Под охраной"