Начальник Управления федеральной службы войск Национальной гвардии России по Нижегородской области полковник полиции Алексей Алексеевич Новиков ознакомился с работой Единой Дежурной Части нижегородских частных охранных организаций.

Единая Дежурная Часть расположена в центральном офисе Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут».

Руководителя Управления федеральной службы войск Национальной гвардии России по Нижегородской области сопровождал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Николай Петрович Дьяков.

Ознакомление А.А. Новикова с работой Единой Дежурной Части нижегородских частных охранных организаций и его встреча с руководством Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут» были посвящены вопросам дальнейшего совершенствования взаимодействия нижегородских частных охранных структур и Управления Росгвардии по Нижегородской области в обеспечении общественного порядка.

Прибывших руководителей встречал заместитель председателя Координационного Совета при ГУ МВД России по Нижегородской области по взаимодействию с частными охранными организациями, Генеральный директор Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут» П.В. Ковалев.

А.А. Новиков с большим вниманием ознакомился со спецавтомобилями групп быстрого реагирования Ассоциации «Беркут», закрепленными за Единой Дежурной Частью, оснащением их экипажей служебным оружием, специальными средствами, средствами связи и защиты. Особое внимание он обратил на организацию связи и оперативного управления группами быстрого реагирования в ходе несения ими службы на маршрутах патрулирования, уровень профессиональной подготовки их экипажей, обеспечение личным составом сохранности оружия и специальных средств.

В конференц-зале Ассоциации П.В. Ковалев ознакомил руководителя регионального Управления Росгвардии с историей создания и развития Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут», в которой сегодня работает 3000 сотрудников в 135 городах страны, а также наградами федерального и регионального уровней, полученных ее коллективом за высокое качество оказываемых охранных услуг, а также за активную общественную, военно-патриотическую и спортивно-массовую работу.

Особый интерес А.А. Новикова вызвали спортивные трофеи Спортивного клуба «МФК «Беркут», полученные им за неоднократные победы на региональном и федеральном уровне.

Руководитель Единой Дежурной Части нижегородских частных охранных организаций В.В. Дегтев ознакомил Начальника Главного Управления Росгвардии по Нижегородской области с организацией и итогами ее работы, накопленным опытом по организации взаимодействия частных охранных организаций с органами МВД по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений.

Особый интерес у А.А. Новикова вызвали практические вопросы и реальные результаты деятельности Единой Дежурной части по направлениям:

поддержание оперативной связи с дежурными частями частных охранных организаций, входящих в систему Единой дежурной части и ЦУН УМВД России по городу Нижнему Новгороду;

сбор и своевременное ( в реальном времени) обновление информации о наличных силах и средствах частных охранных структур, выполняющих задачу по охране стационарных объектов и в составе мобильных ГБР;

сбор информации об обстановке на территориях, сопредельных к охраняемым частными охранными предприятиями стационарным объектам и по маршрутам патрулирования их ГБР;

организация работы электронного трекер-контроля работы смешанных патрулей в зонах ответственности различных частных охранных организаций;

реальные итоги работы Единой дежурной части за 2016 год: количество и структура полученной информации, оперативность принятия решений по ней, количество задержаний и иных форм практического реагирования, организация их учета и анализа.

Особое внимание А.А. Новиков уделил организации профессиональной подготовки сотрудников частных охранных структур. По его просьбе Председатель Ученого Совета Академии Безопасности «Беркут» А.В. Сидоренко подробно ознакомил руководителя регионального Управления Росгвардии с учебно-материальной базой и организацией профессиональной подготовки частных охранников и повышения квалификации руководителей частных охранных организаций в Академии Безопасности «Беркут», которая сегодня является одним из ведущих профильных образовательных учреждений России.

По плану подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года совместно с Минспорта Нижегородской области и РФС подготовлен учебно-методический блок по подготовке контролеров-распорядителей.

Председатель Ученого Совета Академии Безопасности «Беркут» А.В. Сидоренко ознакомил А.А. Новикова с ходом подготовки к празднованию 25-летия частной охраны и сыска в России.

Состоявшийся далее обмен мнениями руководителя регионального Управления Росгвардии А.А. Новикова, начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Нижегородской области Н.П. Дьякова и Генерального директора Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут» П.В. Ковалева был посвящен первоочередным задачам, связанным с переходом частных охранных структур под юрисдикцию Росгвардии.

П.В.Ковалев, являясь членом Президиума Координационного совета МВД России по организации взаимодействия с частыми охранными организациями и детективами, информировал А.А. Новикова об опыте, накопленном федеральным Координационным Советом по различным направлениям его деятельности, в частности, в вопросах привлечении потенциала частных охранных организаций к охране общественного порядка, борьбе с преступностью в различных регионах страны.

Руководитель регионального Управления Росгвардии А.А. Новиков подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по формированию Координационного Совета при региональном Управлении Росгвардии, и в этой связи особое значение имеет использование всего положительного, накопленного нижегородским Координационным Советом в вопросах взаимодействия частных охранных структур города и области с правоохранительными органами по обеспечению безопасности и общественного порядка.

Подводя итоги посещения Единой Дежурной части нижегородских частных охранных организаций, центрального офиса Ассоциации «Беркут», Музея частной охраны и Акакадемии Безопасности «Беркут», А.А. Новиков дал высокую оценку их деятельности и при этом подчеркнул, что он, как руководитель регионального Управления Росгвардии, в качестве одной из важнейших задач видит активизацию работы по привлечению потенциала частных охранных организаций к охране общественного порядка, борьбе с преступностью, участию охранно — сыскных структур в комплексе мероприятий, реализуемых Росгвардией по решению задач государственной политики в области обеспечения общественной безопасности.

Решение этой задачи будет возложено на лучшие частные охранные структуры Нижегородской области, потенциал которых призван объединить новый состав Координационного Совета.

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